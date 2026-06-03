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國民黨主席鄭麗文率團訪美，行程備受關注。黨祕書長李乾龍今（3）日受訪時開心透露，這次的訪美行程在海外僑界掀起狂潮，不僅有熱心的華僑企業家，大手筆贊助一台8人座的私人飛機，貼心打點訪問團在美西與美東各城市間的移動，讓行程效率提升；鄭麗文在舊金山僑宴上的魅力更是驚人，現場座無虛席、門票全數搶空，支持者的熱情超出預期。訪美期間，鄭麗文出席由科技界與企業家舉辦的午餐座談，與當地代表探討兩岸關係、台灣經濟與科技產業的未來布局。李乾龍分享，他透過網路跨海收看舊金山僑宴的狀況，發現鄭麗文一場長達38多分鐘的演講全程幾乎沒有看稿，卻能把國際局勢、台灣發展到政黨願景講得絲絲入扣，超強的即席演說與論述能力，讓台下僑胞聽得津津有味、迴響熱烈。李乾龍透露，國民黨在國內的活動也正醞釀新改變，鄭麗文最近正在思考如何為政黨的傳統活動，注入年輕與創新的元素，像是今年碰上國父孫中山160歲冥誕，黨中央就打算打破以往硬梆梆、制式化的紀念儀式，規劃改用音樂會等更活潑的形式來呈現，希望能帶給外界耳目一新的感受。