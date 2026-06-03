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▲富邦悍將日籍左投阿部雄大遭遇來台最慘烈一役，受到隊友守備失誤影響且慘遭魔鷹開轟，僅投4局狂丟8分，追平中職日籍左投最慘紀錄。（圖／富邦悍將提供）

中華職棒賽事持續熱戰，台鋼雄鷹重砲手魔鷹（Steven Moya）再次向全聯盟展現他不可理喻的恐怖怪力。今（3）日在面對富邦悍將的比賽中，魔鷹於4局下大棒一揮，掃出左外野方向的三分砲，不僅一舉幫助球隊取得8：2的大幅領先，更締造了中職洋砲史上最速達成46分打點的新里程碑，而富邦先發阿部雄大先發4局狂失8分，不僅寫下來台後最慘一役，也追平2007年栗田雄介的紀錄，並列中職史上單場失分最多的日籍左投。這發在4局下半炸裂的三分砲，是魔鷹本季個人的第8號全壘打。這不僅讓他一舉超車張育成、蘇智傑與朱育賢等本土重砲，獨居聯盟全壘打王寶座；更驚人的是，他僅花了43場比賽就達陣46分打點，正式打破了2007年前中信鯨洋砲卡洛斯所保持的44戰紀錄，成為中職洋砲史上最快達標回顧這支全壘打，魔鷹逮中的是阿部雄大一顆時速144公里的低角度直球。面對這樣進壘點並不差的球路，魔鷹依舊能憑藉不講理的身體素質將其強勢送出大牆。前中職名將鄭景益在轉播講評時也忍不住驚呼：「這顆球要打出全壘打真的滿困難的。」此外，這發全壘打也是魔鷹在澄清湖棒球場敲出的生涯第34轟，距離林益全在該球場締造的史上第3多紀錄（36轟），僅剩下2轟的微小差距。相較於魔鷹的意氣風發，富邦悍將日籍左投阿部雄大則面臨了來台後最嚴苛的「震撼教育」。他今晚僅主投4局就狂用82球，被敲出6支安打，慘丟8分退場。這不僅讓他生涯2勝0敗的不敗神話面臨破功危機，防禦率更是從賽前的0.93，直線狂飆至3.86。事實上，阿部雄大開賽的運氣就相當欠佳。2局下半，他在保送郭阜林後，面對王博玄擊出的二壘方向滾地球，原本極有機會策動雙殺化解危機。然而，富邦二壘手林澤彬在處理時未能觸殺跑者，快傳一壘又讓打者安全上壘，這記隱形失誤導致局面變成1出局一、二壘有人。心態受到影響的阿部隨後連投2次保送奉送追平分，接著再被紀慶然的滾地球超前，最後被曾子祐補上一支致命的2分打點三壘安打，讓台鋼在這個半局猛灌5分大局。單場狂失8分的慘況，也讓阿部雄大追平了2007年前興農牛栗田雄介的紀錄，並列中職史上「單場失最多分」的日籍左投。