必勝客40元披薩之亂！今（4）日最後一天，優惠代碼「93040」快用官網或APP訂購，聰明小資族分享一次爽吃6個買法，「雖然每筆訂單限購一組，但可以重複下單」，反正需外帶自取、不用多花運費，跑一趟買到一疊更划算；《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，搭配「618買一送一」吃法更狂，「夏威夷披薩＋10顆巧克力QQ球」才99元百元有找吃好飽。

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必勝客40元夏威夷披薩之亂！優惠代碼「93040」　今最後1天快吃

618年中購物節優惠熱烈開跑，必勝客「40元夏威夷個人披薩」爆紅！堪比去年底必勝客122披薩炫風，這次瘋傳的是3折神券優惠代碼「93040」，免券、不用加價購，40元就能外帶爽吃夏威夷個人披薩一個。

造成眾多饕客嗨喊「太便宜了吧」瘋狂跟風，全台都搶吃，直呼「這價錢比手搖還要便宜」。讓店員全體傻眼，平日「單量比假日還多」真的快瘋了。

必勝客優惠代碼「93040」！外帶40元夏威夷披薩

◾️優惠時間：6月4日最後一天

◾️優惠代碼：「93040」官網或APP訂購

◾️優惠內容：外帶必勝客「夏威夷個人披薩」40元優惠

◾️注意事項：數量有限，售完為止；每筆訂單限購買一組。

 

▲必勝客40元夏威夷披薩之亂！優惠代碼「93040」今最後一天。（圖／翻攝自必勝客官網）
▲必勝客40元夏威夷披薩之亂！優惠代碼「93040」今最後一天。（圖／翻攝自必勝客官網）
神人爽吃6個買法分享！搭「618買一送一」吃法更狂

各大社群網友、美食部落客都在分享，必勝客「40元夏威夷個人披薩」搶翻天。有粉絲可惜「每筆訂單限購買一組，只能吃一個」，比較適合上班族午餐、或單身外食族。

就有聰明小資族突破盲點表示，「雖然每筆訂單限購一組，但可以重複下單」，她分享靠這買法「買了6個，下單了6筆」，的確該優惠活動需要外帶自取、也不用多花運費，跑一趟就能買到一疊披薩簡直更划算。

▲必勝客「40元披薩」還有各種神吃法，搭配「618買一送一」更狂。（圖／翻攝自必勝客官網）
▲必勝客「40元披薩」還有各種神吃法，搭配「618買一送一」更狂。（圖／翻攝自必勝客官網）
而《NOWNEWS今日新聞》記者實測也發現，該優惠可以同筆訂單再購買「618買一送一」，搭配「巧克力QQ球5顆買一送一」才59元，「夏威夷個人披薩＋10顆巧克力QQ球」才99元，只要花百元有找還能吃好飽；或也有搭配「韓式海鮮煎餅買一送一」199元的選擇，推薦給大家。

如果覺得標配的鬆後餅皮容易吃膩，還有網友推薦，可以客製餅皮換成「芝心」只要加30元，相當於「夏威夷個人披薩升級芝心餅皮」才70元，一樣也是百元有找。快趁最後一天，把握時間吃起來。


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...