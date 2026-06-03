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▲起飛就開賣、降落才停！坐中國廉航像被關進購物頻道 網友哭訴：逃不掉（圖／截自微博）

買了機票上飛機，結果從起飛到降落都在被推銷商品——這不是惡夢，而是搭乘中國部分國內廉價航空的真實體驗。近期不少乘客在社群媒體上大吐苦水，直呼「高空折磨」，引發廣泛共鳴。據網友反映，部分中國廉價航空的機組人員，從飛機起飛後便手持麥克風，化身電視購物主持人，在狹窄的走廊上賣力叫賣各式商品，從飛機模型、美容面膜到地方特產，無所不包，喋喋不休直到飛機降落才罷休。最令乘客崩潰的是，在密閉的機艙空間內根本無處可逃，既無法換位，也無法遠離，只能硬著頭皮忍耐全程。「令人極度煩躁」、「還我清靜」成為乘客最常見的抱怨。更諷刺的是，儘管推銷聲此起彼落，最終幾乎無人買單，空服員的賣力表演往往換來一片沉默。對此，也有網友道出了背後的無奈邏輯。這類廉價航空主打極低票價，頻繁推出「百元機票」吸客，但為了維持獲利，飛機餐、行李託運、座位選擇全面拆件收費，機上零售便成為航空公司重要的利潤來源之一。更關鍵的是，機上推銷業績往往直接與機組人員的獎金掛鉤。這也解釋了為何空服員即便已疲憊不堪，仍不得不硬撐著繼續推銷——不是真的想賣，而是為了「跑數」，逼不得已。這樣的情況對台灣旅客來說或許並不完全陌生。近年不少台灣人搭乘廉價航空赴日、東南亞旅遊，雖然台灣廉航目前尚未出現全程廣播推銷的情況，但機上販售餐點、紀念品的廣播提示也時有所聞。廉航的本質就是「你省了票價，就得接受某些代價」——只是這個代價究竟合不合理，乘客心裡自然有一把尺。