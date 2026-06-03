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馬英九基金會提告前執行長蕭旭岑涉侵占，對此，蕭旭岑登上媒體人黃暐瀚的網路節目《下班瀚你聊》，針對近期傳言做出回應，他透露，這段時間自己與家人都承受巨大的壓力與打擊，批評有心人士透過媒體放話的行為「非常惡劣」，並強調馬英九基金會的爭議，已經進入司法程序，不會再多談。蕭旭岑表示，對於外界連日來的以訛傳訛表示遺憾，直言一定是「馬辦又在放訊息」，因為很多爆料內容都是只有馬辦內部才有的，例如提供給媒體的帳冊資料。針對外界稱他住在紅樹林的觀海豪宅，他澄清那根本不是，他不僅不是住紅樹林，也不是豪宅，完全看不到海。更令蕭旭岑不滿的是，傳言甚至延燒到兩岸關係，對於外界指控「北京力保蕭旭岑」，質疑台商捐款是紅錢等說法，蕭旭岑駁斥都是造謠，對台商非常不公平，這類抹黑對兩岸關係有害無益。黃暐瀚追問，外傳去年馬前總統在敦煌演講時，因為脫稿說出「和平民主統一」引起國台辦主任宋濤的不快，甚至因此遭到中共責備，是否真有其事？對此，蕭旭岑澄清，雖然當時馬前總統的說法與對岸並不相同，但「遭到責備」純屬子虛烏有，原本已經在安排規劃的馬英九赴中行程，如今似乎因基金會風波而受到影響，蕭旭岑呼籲相關人士「不要再透過媒體放話」，面對連日來的政治風暴，雖然感到委屈，但他絕對不會屈服，一定會奮戰到底。