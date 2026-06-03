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行政院長卓榮泰今（3）日主持道安會議，針對近期毒駕頻傳造成重大死傷，行政院將於明日院會提出系統性政策規劃，政府將儘速啟動修法程序，全面提高毒駕刑責與行政罰鍰，並針對涉案車輛研擬沒收機制，強化行為人駕照管理措施，以及加強執法與源頭掃毒，同時透過醫療體系介入，強制戒癮治療，建構更嚴密的防制網絡，以全力遏止毒駕危害，保障國人安全。卓榮泰致詞時表示，近期連續發生多起毒駕致人於死案件，令人痛心。毒品氾濫不僅危害社會安全，也嚴重影響交通安全，行政院及地方政府都非常重視，必須進行全盤檢討與規劃，並及時提出強而有力的因應措施。對此，行政院已邀集相關部會召開多次會議研商，將於明日行政院會正式提出系統性的政策規劃，其中若干涉及修法部分，行政院將提出相關法律修正案；如修法涉及司法院職權部分，也會與司法院密切協調。卓榮泰指出，政府一方面從源頭加強毒品管制，另一方面在道路交通安全方面，亦提高毒駕刑責與行政罰鍰。未來待相關政策及修法工作完成後，仍有賴地方政府全力協助與配合；同時也要請道路安全、犯罪防制及反毒等各領域專家協助提供專業建議與協助。今日適逢禁菸節，回顧歷史上鴉片及菸害對民族及人民健康所造成的殘害，期待在科技進步的今日，透過各界持續努力，避免毒品危害發生。隨後，卓榮泰聽取交通部「全國道路交通事故統計分析及道安推動計畫辦理情形追蹤」報告後指出，今年1至2月之30日整體及行人道路交通事故死亡人數皆較2023年（基準年）同期下降，且機車、高齡者、酒駕、行人、兒少死亡人數也較2023年同期減少，但尚未達成今年整體及行人死亡人數下降22%之目標。請交通部持續努力，積極推動各項道路交通安全改善措施，並請各相關部會積極配合協助，與地方政府共同努力，加速提升整體道路交通安全之防制成效。卓榮泰進一步說明，今年1至2月之30日死亡人數，以新北市行人及整體增加較多；1至4月之A1死亡人數，整體以國道增加最多、行人以新北市增加最多，請指標落後之縣市及交通部高速公路局務必重視並積極改善，並請交通部密切追蹤，並偕同相關部會積極協助各縣市改善。也請縣市首長務必親自主持道安會報，以向國人同胞表達政府對於道路安全的重視。針對近期毒駕案件頻傳造成重大死傷，卓榮泰責成法務部及交通部儘速啟動修法程序，全面提高毒駕刑責與行政罰鍰，並針對涉案車輛研擬沒收機制，強化行為人駕照管理措施，同時透過醫療體系介入，強制戒癮治療，建構更嚴密的防制網絡；另請警政署落實推動扣車、扣牌等措施，並強化執法與源頭掃毒，全力遏止毒駕危害，保障國人安全。卓榮泰強調，各縣市人口數及交通路況不盡相同，因此各縣市在道安改善方面應與自己過往做比較，對於道安改善有顯著進步或狀況不盡理想的縣市，建議於後續會議進行報告，彼此分享經驗、分析原因，以及提出改善措施，讓各縣市能從不同經驗中獲得最好的改善建議。針對交通部「高齡者換照新制」報告，卓榮泰表示，高齡換照新制是以關懷長輩安全為前提，讓長輩更安全開車或騎車。長者年滿70歲後，於換照前通過體檢並完成安全教育課程，這些安排都是以幫助長輩安全駕駛來做規劃。卓榮泰指出，高齡換照新制已於2026年5月31日實施，請衛生福利部及各縣市政府持續提供體檢服務、辦理換照講習，尤其需注意不能遺漏偏鄉地區，並請各縣市政府協助於長輩聚集場所懸掛宣導紅布條，或利用垃圾車播放宣導音檔，以利長輩了解換照新制；此外，為提升社會大眾對本次高齡換照新制的理解，請交通部持續利用多元管道加強宣導，期能發揮直接且廣大的宣傳效果。