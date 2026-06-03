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外媒近日報導北京將國民黨黨主席鄭麗文，視為2028總統人選，引發台灣政壇熱議。對此，國民黨副主席蕭旭岑在接受資深媒體人黃暐瀚的訪問時，針對這項傳聞回應，這項報導的內容令人存疑，直言美國媒體有何管道能直接問到中國高層？認為這類傳言的真實性仍有待商榷。蕭旭岑從黨務角度剖析，強調鄭麗文身為現任國民黨主席，帶領全黨贏下2026年地方大選，並在2028年大選中讓國民黨重返執政，本來就是她唯一的責任與最終目標，根本不需要外在勢力來扶植。他指出，目前外界點名國民黨2028年的熱門人選，多聚焦在台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安以及立法院長韓國瑜等人身上，但鄭麗文如今身處黨主席的高度，她的核心工作就是全力負責勝選。主持人黃暐瀚則認為，以現在的局勢來看，鄭麗文確實很有可能成為國民黨在盧、蔣、韓之外，第四個在檯面上角逐大位的潛在人選。對於鄭麗文未來動向，主持人黃暐瀚補充他的第一手觀察，認為面對2028年總統參選的傳聞，鄭麗文至今的態度相當微妙，她對外「完全沒有否認自己要選」，同時也沒有把話說死、去斷言「一定不是誰」，這種既不燥進也不退縮的姿態，已經為2028年的大選留下想像與空間。