我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊戰爭衝突再次升級，推升國際油價及美債殖利率，美股3日開盤，道瓊工業指數下跌236點跌幅0.4%；標普500指數略低於平盤，那斯達克指數則小幅上漲。截至美東時間9時40分，道瓊工業指數下跌207.65點或0.40%，暫報51,100.14點；標普500指數下跌17.13點或0.23%，暫報7,592.65點；那斯達克指數下跌65.43點，0.24%，暫報27,028.48點；費城半導體指數上漲151.18點或1.10%，暫報13,877.45點。個股部分，輝達下跌1.75%、台積電ADR下跌1%、超微上漲2.92%、英特爾上漲8.47%、邁威爾（Marvell）上漲4.71%、博通下跌0.86%。CNBC報導，隨著美國與伊朗發動新一波互相攻擊，國際油價應聲上漲。西德州原油（WTI）期貨上漲2%，至每桶約96美元；布蘭特原油（BRENT）期貨亦上漲2%，至每桶約98美元。隨著油價走高，美債殖利率同步攀升，10年期美債殖利率逼近4.5%，30年期美債殖利率則接近5%。此波殖利率走高亦受到5月份強勁的ADP就業報告（ADP report）所推升。美國5月ADP就業報告顯示，私人雇主5月共新增12.2萬個就業崗位，高於市場普遍預期的11.8萬個，也高於前值的10.9萬個，進一步顯示勞動市場穩定。