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▲6月4日這一天在財運部分，包含牡羊座、金牛座、處女座、射手座、魔羯座、水瓶座等「6 星座」最旺，相當適合買張彩券碰碰運氣。（圖／記者陳雅雲攝）

6 月 4 日（週四）12 星座每日運勢與開運指南

▲威力彩頭獎衝上7.7億，小孟老師公布了 12 星座各自的開運色與貴人指標。（圖／記者陳明安攝）

威力彩近期邁入 26 連摃，這也讓6月4日開獎的威力彩頭獎金額衝上 7.7 億元。天文數字般的獎金預期將引起一波買氣，對此，清水孟國際塔羅小孟老師特別整理出 6 月 4 日（週四）這天的 12 星座運勢。6月4日這一天在財運部分，包含最旺，相當適合買張彩券碰碰運氣。小孟老師同時公布了 12 星座各自的開運色與貴人指標，快來看看專屬你的開運秘訣！工作：決策較為含糊感情：感情漸行漸遠財運：創造金錢財富牡羊幸運色:星空色貴人:雙子小人:巨蟹工作：趕緊釐清現況感情：旁敲側擊試探財運：創造協槓收入金牛幸運色:海藍色貴人:射手小人:處女工作：深入產品研發感情：相信內心直覺財運：減少風險投資雙子幸運色:鵝黃色貴人:雙魚小人:水瓶工作：主動當和事佬感情：家長介入感情財運：留意投入成本巨蟹幸運色:虎皮色貴人:魔羯小人:天秤工作：綜合所有可能感情：信心能勝一切財運：保持資金流動獅子幸運色:暖橘色貴人:金牛小人:牡羊工作：努力保持佳績感情：內心壓抑悲傷財運：放下金錢擔憂處女幸運色:米白色貴人:巨蟹小人:獅子工作：釐清危機情況感情：好好堅持長久財運：做好風險把關天秤幸運色:墨綠色貴人:處女小人:射手工作：了解老闆喜好感情：再次鼓起勇氣財運：多加周轉資金天蠍幸運色:蜂蜜色貴人:牡羊小人:雙子工作：問題化繁為簡感情：接受對方想法財運：謙和感召財運射手幸運色:薄荷綠貴人:天蠍小人:金牛工作：商機多元無限感情：嘗試各種溝通財運：財務大進大出魔羯幸運色:淺粉色貴人:水瓶小人:天蠍工作：完成階段目標感情：參與對方聚會財運：營收順利成長水瓶幸運色:正紅色貴人:天秤小人:雙魚工作：不畏他人臉色感情：雙方改變缺點財運：周轉備受考驗雙魚幸運色:玫瑰粉貴人:獅子小人:魔羯