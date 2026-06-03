威力彩近期邁入 26 連摃，這也讓6月4日開獎的威力彩頭獎金額衝上 7.7 億元。天文數字般的獎金預期將引起一波買氣，對此，清水孟國際塔羅小孟老師特別整理出 6 月 4 日（週四）這天的 12 星座運勢。
6月4日這一天在財運部分，包含牡羊座、金牛座、處女座、射手座、魔羯座、水瓶座等「6 星座」最旺，相當適合買張彩券碰碰運氣。小孟老師同時公布了 12 星座各自的開運色與貴人指標，快來看看專屬你的開運秘訣！
6 月 4 日（週四）12 星座每日運勢與開運指南
牡羊座
工作：決策較為含糊
感情：感情漸行漸遠
財運：創造金錢財富
牡羊幸運色:星空色
貴人:雙子
小人:巨蟹
金牛座
工作：趕緊釐清現況
感情：旁敲側擊試探
財運：創造協槓收入
金牛幸運色:海藍色
貴人:射手
小人:處女
雙子座
工作：深入產品研發
感情：相信內心直覺
財運：減少風險投資
雙子幸運色:鵝黃色
貴人:雙魚
小人:水瓶
巨蟹座
工作：主動當和事佬
感情：家長介入感情
財運：留意投入成本
巨蟹幸運色:虎皮色
貴人:魔羯
小人:天秤
獅子座
工作：綜合所有可能
感情：信心能勝一切
財運：保持資金流動
獅子幸運色:暖橘色
貴人:金牛
小人:牡羊
處女座
工作：努力保持佳績
感情：內心壓抑悲傷
財運：放下金錢擔憂
處女幸運色:米白色
貴人:巨蟹
小人:獅子
天秤座
工作：釐清危機情況
感情：好好堅持長久
財運：做好風險把關
天秤幸運色:墨綠色
貴人:處女
小人:射手
天蠍座
工作：了解老闆喜好
感情：再次鼓起勇氣
財運：多加周轉資金
天蠍幸運色:蜂蜜色
貴人:牡羊
小人:雙子
射手座
工作：問題化繁為簡
感情：接受對方想法
財運：謙和感召財運
射手幸運色:薄荷綠
貴人:天蠍
小人:金牛
魔羯座
工作：商機多元無限
感情：嘗試各種溝通
財運：財務大進大出
魔羯幸運色:淺粉色
貴人:水瓶
小人:天蠍
水瓶座
工作：完成階段目標
感情：參與對方聚會
財運：營收順利成長
水瓶幸運色:正紅色
貴人:天秤
小人:雙魚
雙魚座
工作：不畏他人臉色
感情：雙方改變缺點
財運：周轉備受考驗
雙魚幸運色:玫瑰粉
貴人:獅子
小人:魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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牡羊座
工作：決策較為含糊
感情：感情漸行漸遠
財運：創造金錢財富
牡羊幸運色:星空色
貴人:雙子
小人:巨蟹
金牛座
工作：趕緊釐清現況
感情：旁敲側擊試探
財運：創造協槓收入
金牛幸運色:海藍色
貴人:射手
小人:處女
雙子座
工作：深入產品研發
感情：相信內心直覺
財運：減少風險投資
雙子幸運色:鵝黃色
貴人:雙魚
小人:水瓶
巨蟹座
工作：主動當和事佬
感情：家長介入感情
財運：留意投入成本
巨蟹幸運色:虎皮色
貴人:魔羯
小人:天秤
獅子座
工作：綜合所有可能
感情：信心能勝一切
財運：保持資金流動
獅子幸運色:暖橘色
貴人:金牛
小人:牡羊
處女座
工作：努力保持佳績
感情：內心壓抑悲傷
財運：放下金錢擔憂
處女幸運色:米白色
貴人:巨蟹
小人:獅子
工作：釐清危機情況
感情：好好堅持長久
財運：做好風險把關
天秤幸運色:墨綠色
貴人:處女
小人:射手
天蠍座
工作：了解老闆喜好
感情：再次鼓起勇氣
財運：多加周轉資金
天蠍幸運色:蜂蜜色
貴人:牡羊
小人:雙子
射手座
工作：問題化繁為簡
感情：接受對方想法
財運：謙和感召財運
射手幸運色:薄荷綠
貴人:天蠍
小人:金牛
魔羯座
工作：商機多元無限
感情：嘗試各種溝通
財運：財務大進大出
魔羯幸運色:淺粉色
貴人:水瓶
小人:天蠍
水瓶座
工作：完成階段目標
感情：參與對方聚會
財運：營收順利成長
水瓶幸運色:正紅色
貴人:天秤
小人:雙魚
雙魚座
工作：不畏他人臉色
感情：雙方改變缺點
財運：周轉備受考驗
雙魚幸運色:玫瑰粉
貴人:獅子
小人:魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。