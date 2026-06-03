中華職棒富邦悍將今（3）日以2：13慘敗台鋼雄鷹，先發投手阿部雄大僅投4局狂失8分，迫使牛棚提前上班，悍將所幸在8局下推出外野手劉俊豪登板投球，後援1局失掉3分，有趣的是，雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）面對劉俊豪時，選擇站上右打區，還敲出高飛犧牲打，成為有趣的對決畫面。

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阿部雄大遭到雄鷹打線狙擊　劉俊豪意外解鎖初登板

此役悍將推出日籍投手阿部雄大先發，交手雄鷹洋投艾速特，阿部前3場先發累積防禦率僅0.93，此役卻遭到雄鷹打線狙擊，僅投4局就狂失8分，被敲出6安含魔鷹的3分砲，另外投出3個四壞球保送、1個觸身球保送以及3次三振。

阿部此役的失常，迫使悍將從第5局就啟用牛棚，廖任磊中繼2局失2分、王浩原中繼1局無失分。8局下落後8分的悍將，為了不消耗牛棚戰力，推出右外野手劉俊豪登板投球，這是劉俊豪在中職生涯的初登板。

▲富邦悍將先發投手阿部雄大今日遭到台鋼雄鷹打爆，牛棚被迫提早上班，8局下派出外野手劉俊豪投球，後援1局失3分。（圖／富邦悍將提供,2026.6.3）
▲富邦悍將先發投手阿部雄大今日遭到台鋼雄鷹打爆，牛棚被迫提早上班，8局下派出外野手劉俊豪投球，後援1局失3分。（圖／富邦悍將提供,2026.6.3）
魔鷹罕見站上右打區　敲出高飛犧牲打

不過雄鷹打線並沒有因悍將派出野手投球而鬆懈，紀慶然、吳念庭選到保送，曾子祐敲安，滿壘局面輪到魔鷹，而魔鷹罕見站上右打區，鎖定第1球出棒，敲出右外野高飛犧牲打，替雄鷹攻下第11分，隨後顏清浤敲安、宋柏翰高飛犧牲打，雄鷹取得13：2領先，最後劉俊豪讓王博玄敲出外野飛球出局，完成投球任務。

總計劉俊豪此役後援1局，面對7打席，被敲出2安，但投出2次保送，失掉3分都是自責分，防禦率11.25。最終悍將以2：13慘敗雄鷹，吞下3連敗，名次也下降至第3名，雄鷹則是上升至第2名。


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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...