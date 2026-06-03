英國凱特王妃（Kate Middleton）2日英王查爾斯三世（King Charles III）、王后卡蜜拉（Queen Camilla）一同現身英國癌症研究中心成立125週年紀念酒會。英媒也分析，她打破低調慣例身穿一襲亮眼的愛心紅色洋裝，不只跟上流行趨勢，也透過服裝展現對大眾的關懷。
《每日電訊報》報導，凱特自2024年3月公開宣布罹患癌症以來，持續透過發表支持訊息、探訪癌症醫院及向病房送花等方式，對受癌症影響的群眾表達關懷。2日晚間，她與國王、王后一同出席英國癌症研究中心酒會，身穿一件微小愛心圖案的紅色洋裝，引發關注。
報導提到，凱特選擇的是美國品牌RODARTE的鮮紅色絲質洋裝，售價1,785英鎊（約新台幣7.5萬元），洋裝上佈滿細小愛心圖案。近年包括娜塔莉·波曼（Natalie Portman）、克絲汀·鄧斯特（Kirsten Dunst）等知名藝人都曾穿過這個品牌。
凱特王妃這件洋裝帶有復古優雅的剪裁，與她過去經常穿著的英國品牌Alessandra Rich風格相近。
值得注意的是，凱特王妃此次與查爾斯國王共同出席活動，打破以往選擇較為低調服飾的慣例，改為選擇明亮且具情感凝聚力的造型，在鮮明紅色的襯托下，也成為活動的重要焦點。外界分析，鑑於她個人與該慈善機構宗旨的深厚連結，加上英王目前亦正接受癌症治療，此服裝選擇顯得更具實質意義。
《每日電訊報》也提到，凱特王妃的團隊並未對這件洋裝進行修改，保留白色翻領上附帶的紅色絲製花朵胸針，並選擇相同色系的配件，紅色Gianvito Rossi高跟鞋、Miu Miu手拿包，配戴紅寶石項鍊、耳環。
這件紅色洋裝不僅為活動營造了積極的氛圍，也符合今年夏季的核心時尚趨勢「番茄紅女性」（tomato woman）風格。這也是英國皇家阿斯科特賽馬會（Royal Ascot）今年的官方代表色。
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報導提到，凱特選擇的是美國品牌RODARTE的鮮紅色絲質洋裝，售價1,785英鎊（約新台幣7.5萬元），洋裝上佈滿細小愛心圖案。近年包括娜塔莉·波曼（Natalie Portman）、克絲汀·鄧斯特（Kirsten Dunst）等知名藝人都曾穿過這個品牌。
凱特王妃這件洋裝帶有復古優雅的剪裁，與她過去經常穿著的英國品牌Alessandra Rich風格相近。
值得注意的是，凱特王妃此次與查爾斯國王共同出席活動，打破以往選擇較為低調服飾的慣例，改為選擇明亮且具情感凝聚力的造型，在鮮明紅色的襯托下，也成為活動的重要焦點。外界分析，鑑於她個人與該慈善機構宗旨的深厚連結，加上英王目前亦正接受癌症治療，此服裝選擇顯得更具實質意義。
《每日電訊報》也提到，凱特王妃的團隊並未對這件洋裝進行修改，保留白色翻領上附帶的紅色絲製花朵胸針，並選擇相同色系的配件，紅色Gianvito Rossi高跟鞋、Miu Miu手拿包，配戴紅寶石項鍊、耳環。
這件紅色洋裝不僅為活動營造了積極的氛圍，也符合今年夏季的核心時尚趨勢「番茄紅女性」（tomato woman）風格。這也是英國皇家阿斯科特賽馬會（Royal Ascot）今年的官方代表色。