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曾被市場稱為「台灣先生」的谷月涵，近日接受週刊專訪時，再度談到對台股與投資市場的看法。他指出，從景氣循環與資金面觀察，目前市場已進入末升段牛市，雖然多頭氣氛仍在，但投資人也應開始留意高檔回落風險。台股近期隨著輝達執行長訪台參與COMPUTEX，指數一路狂飆，個股也掀起資金派對狂潮，6月僅3個交易日就大漲1726點、漲幅達3%，4月以來台股大漲46%，漲點多達14736點。谷月涵維持一貫的投資原則，強調「別賺最後一滴水」。他認為，投資最重要的不是抓到最高點，而是在風險升高前保住已經取得的成果。他也在訪談中暗示，自己已將股票賣出，目前處於零持股狀態，並表示「賺得夠，那就夠了」。不過專訪曝光後，網友反應兩極，由於過去谷月涵示警台股後仍持續創高，因此不少人把谷月涵視為反指標，認為「穩了」，台股5萬可期、還沒漲完；不過也有人認為，沒有人能精準賣在最高點，提前獲利了結本來就是一種投資策略，只是未必適合每個人。台股3日上漲901點，收46459點，成交量1兆5160億元。