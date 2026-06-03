曾被市場稱為「台灣先生」的谷月涵，近日接受週刊專訪時，再度談到對台股與投資市場的看法。他指出，從景氣循環與資金面觀察，目前市場已進入末升段牛市，雖然多頭氣氛仍在，但投資人也應開始留意高檔回落風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台股近期隨著輝達執行長訪台參與COMPUTEX，指數一路狂飆，個股也掀起資金派對狂潮，6月僅3個交易日就大漲1726點、漲幅達3%，4月以來台股大漲46%，漲點多達14736點。

谷月涵維持一貫的投資原則，強調「別賺最後一滴水」。他認為，投資最重要的不是抓到最高點，而是在風險升高前保住已經取得的成果。他也在訪談中暗示，自己已將股票賣出，目前處於零持股狀態，並表示「賺得夠，那就夠了」。

不過專訪曝光後，網友反應兩極，由於過去谷月涵示警台股後仍持續創高，因此不少人把谷月涵視為反指標，認為「穩了」，台股5萬可期、還沒漲完；不過也有人認為，沒有人能精準賣在最高點，提前獲利了結本來就是一種投資策略，只是未必適合每個人。

台股3日上漲901點，收46459點，成交量1兆5160億元。

相關新聞

輝達不要買？谷月涵改挺這2大題材　示警已到末升段牛市

NOW生活攻略｜台股過熱？生技股成下波避風港？想避險ETF有新選擇

AI熱潮助攻！高盛上調台韓股目標價　看好台股一年內站上51000點

台積電終場漲45元收2425元！台股終場漲901點　AI概念股紅通通

林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...