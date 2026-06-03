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明（6月4日）是中國六四天安門事件37週年，北京一如往常祭出「預防性管制措施」，線上遊戲「坦克世界」2日起關閉玩家聊天系統，並暫停暱稱、軍團名稱修改功能，直到6日才重新開放。《坦克世界》官網6月1日發布《遊戲內聊天系統維護公告》稱，運營團隊計劃於6月2日2時至3時對伺服器進行停機維護，維護結束後，遊戲內聊天系統、暱稱和軍團信息修改服務將暫時關閉，上述功能將於6月6日0時再次開啟。《戰艦世界》同日也發布類似公告，稱為了給玩家帶來更好的遊戲體驗，將於6月2日2時至6月6日0時對遊戲內聊天系統和暱稱修改服務進行維護升級，期間遊戲內聊天系統無法使用，同時暫停暱稱和軍團名修改服務。《大紀元時報》報導，有中國網友表示：「這類公告每年這個時候都會引起玩家討論，官方說是系統維護，但大家都知道這個時間點很敏感」，中國線上遊戲玩家也提到，不僅僅是線上遊戲，很多平台也暫時禁止修改頭像的功能，「今天，我的微信、小紅書也不能換頭像了，網管和國保一看六四圖片就怕得要命。」推特帳號「李老師不是你老師」也發文分享，網易遊戲代理的遊戲《光·遇》發佈公告，因技術升級，稱部分功能暫時無法使用，大量玩家發帖抱怨「相當於整個中國服禁言兩天」，早在２日有人抱怨，蠟燭表情符號無法發送。另外，《守望先鋒》玩家３日也開始抱怨，遊戲關閉了聊天打字的功能，無論發送什麼，都會顯示「不能發送敏感詞」。其他還有網友分享：「6月3日，天安門六四事件紀念日前夕，百度網盤暫停了資源分享的功能，預計6月6日恢復正常」、「一如既往，QQ、微信、拼多多、抖音等平台進入系統維護模式，暫停了個人資料修改的功能」。