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▲邱鋒澤、何紫妍重返《娛樂百分百》凹嗚狼人殺單元。（圖／翻攝自娛樂百分百YouTube）

八大節目《娛樂百分百》從2018年推出「凹嗚狼人殺」單元，隨即掀起全民玩狼人殺遊戲的熱潮，還捧紅「五堅情」及固定班底，近年因為節目調整型態，減少錄影與播出次數，沒想到，製作單位宣布，「凹嗚狼人殺」全新第三季將自6月4日起，每週四晚上9點在娛樂百分百YouTube頻道首播，粉絲見到玩家有邱鋒澤、何紫妍、紀卜心等人，激動大呼：「這陣容太強大了！」《娛樂百分百》日前釋出「凹嗚狼人殺」狼者榮耀第三季的播出預告片，公布的玩家陣容有「小三角」黃偉晉、邱鋒澤和賴晏駒（小賴），還有孫沁岳、小翔、冠宇、枕頭、YC、艾莉兒、何紫妍、紀卜心、雨婷等12人，卡司相當堅強。影片同時預告該單元將從6月4日起，每週四晚上9點在娛樂百分百YouTube頻道首播，粉絲期待值破表：「太愛這陣容了」、「這陣容真的不錯，值得期待」、「該給卜心一個冠軍了吧！不得不說每次都站對邊，但凡她站錯，那場就是狼」、「想不到2026年我還能等到狼者3回歸」、「有瘋澤必看」、「枕頭好帥 好愛喔！」《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」為桌上遊戲「狼人殺」的電視版本，該單元將傳統的狼人殺遊戲改編，加入多種特殊職業（如狼王、魔術師、守衛等），並以邏輯推理為核心，透過玩家間的發言、辯論與投票來尋找隱藏的狼人，玩起來相當緊張、刺激。