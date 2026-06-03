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▲中信兄弟洋投羅戈今日先發交手統一獅，主投6局失1分，但未獲得打線奧援，最終吞下本季第7敗，再度並列聯盟敗投王。（圖／中信兄弟提供,2026.6.3）

▲富邦悍將日籍外援阿部雄大今日遭台鋼打線狙擊。（圖片提供/富邦悍將）

中華職棒今（3）日三地開打，富邦悍將與台鋼雄鷹賽前與味全都是5.5場勝差，富邦勝率略贏0.003，但今日遭台鋼打線13分血洗，2：13吞敗，名次也被超車，成為第三名。統一獅與中信兄弟大巨蛋第二戰，兄弟推派陣中王牌羅戈掛帥先發，6局僅被敲2安2保送，雖在第二局因觸身球及張翔二壘安打失掉1分，仍繳出優質先發表現。不過黃衫軍打線再度熄火，遭統一先發投手派銳力獅壓制，7.2局只敲出4支一壘安打未能串連火力得分。九局吳俊偉對潘傑楷投出保送後被陳聖平敲出長打再失1分，終場中信兄弟0：2慘遭統一完封。富邦悍將賽前勝率僅領先台鋼雄鷹0.003、勝差同為5.5場，今日富邦先發投手阿部雄大控球炸裂，先發4局被敲6安打投出4次保送，還遭魔鷹狙擊一發三分砲，四局遭血洗8分。接替登板的廖任磊5局被3支安打打下2分。大幅落後的富邦在8局換上野手劉俊豪登板，他第一打席就投出保送，接著被曾子祐安打，又被吳念庭選到保送，原為左打的魔鷹在滿壘情況下用右打敲出高飛犧牲打。劉俊豪生涯初登板以1局2安2保送失3分收場。終場富邦2：13吞敗。樂天桃猿主場迎戰戰績龍頭味全龍，狂龍打線在第3局郭天信、朱育賢分別靠四壞、觸身球保送上壘，接著張政禹敲一壘安打，劉基鴻長打攻下3分。第6局林子崴、第8局邱駿威又各再失2分，終場遭味全7：3擊敗。