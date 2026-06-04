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▲經員警多方聯繫後，終於順利找到可入住的旅館，並引導其前往辦理入住手續，讓老翁終於能安心休息。（圖/記者鄧力軍翻攝）

一名來自加拿大的76歲外籍旅客日前深夜在臺中街頭苦尋住宿未果，身心疲困得暫時坐在一家超商外面休息，工業區派出所於夜間巡邏的員警發現異狀，主動上前關心，瞭解這名老外的困境後，馬上協助查詢附近尚有空房的旅宿，最終順利協助這位老外落腳入住，也讓外國旅客直呼「Taiwan police very good！」。臺中市政府警察局第六分局工業區派出所副所長李俊徵及警員賴駿彥、謝家銘，於日前凌晨執行巡邏勤務時，行經轄內超商時，發現一名外籍老翁獨自坐在店外座位區，身旁帶著行李，神情略顯疲憊，員警擔心其身體狀況及安全，立即主動上前關心。經了解，該名76歲加拿大籍伊姓男子獨自來臺旅遊，因未事先預訂住宿，原本打算抵達後再沿途尋找旅館入住，未料適逢深夜時段，不少旅宿已客滿，部分店家也未提供臨時入住服務，加上語言溝通不易，讓他一連碰壁，只好先到超商稍作休息，再慢慢尋找落腳處。員警確認其身分及身體狀況均無異常後，便利用巡邏空檔，協助查詢附近仍有空房的旅宿資訊，並逐一致電詢問是否能夠辦理入住。經多方聯繫後，終於順利找到可入住的旅館，並引導其前往辦理入住手續，讓老翁終於能安心休息。伊姓男子對警方熱心協助頻頻道謝，離去前更豎起大拇指，以英文開心表示：「Taiwan police very good！」簡單一句話，也讓員警備感溫暖。第六分局表示，警方除維護治安與交通安全外，對於有即時協助需求的民眾，也會在兼顧勤務安全與執法原則下，適時伸出援手。此次員警主動關懷並協助外籍旅客順利安置，不僅展現警察服務精神，也讓國外旅客感受到臺灣社會的人情味與城市友善形象。