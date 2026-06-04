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威力彩包牌是什麼？彩券行老闆公認「5600元超冷門玩法」

其中兩種是800元玩法，分別是「第一區號碼固定」搭配「第二區01至08」以防錯過頭獎；第二種是「第一區號碼不固定」搭配「第二區01至08」增加對獎的組數

至於第三種就是5600元超級全餐包牌法，這就是將第一區的38顆號碼隨機分成7組號碼，每組號碼再去搭配「第二區01至08」，總計會有7X8等於56組投注號碼。

▲威力彩三種包牌買法一次看，前兩種為800元包牌法、第三種為5600元土豪全餐包牌法。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

「5600元的我們真的也不敢亂推薦，基本上真的很少人會買，除非是親友、同事集資，我們店開到現在也沒有賣幾張這種全餐包牌法，這在威力彩玩法裡面是非常冷門的投注方法。」

▲彩券行老闆透露，自己平常也只會推薦客人購買威力彩800元包牌方案，5600元真的很少推薦，也鮮少彩迷會購買。（圖/記者張嘉哲攝）

威力彩超冷門玩法爽中15.9億！超驚人效益曝光

另外一位就是使用這個超冷門的5600元包牌法中獎。

變成他彩券中頭獎的那組號碼，同時也符合7組貳獎（中6顆第一區、第二區沒中），當時1注貳獎也高達365萬元

總中獎金額高達15億8980萬元

▲曾經有幸運兒購買威力彩「超級全餐（成本5600元）」幸運中頭獎，甚至連貳獎、參獎、肆獎都抱回家，爽中15.9億元。（圖/記者黃韻文攝）

但它的好處就是建立在「你有中獎」的情況下才會有這種「大獎帶小獎」的效益，如果沒中獎，就單純是一個成本拉超高、期望值超級低的投注罷了！

台灣彩券販售的電腦型彩券威力彩今（4）日晚間將開出頭獎上看7.7億的中獎號碼，這已經是連續第26期槓龜累積的獎金，許多民眾都懷抱發財大夢，到彩券行去購買彩券試試手氣，希望財神爺來發個「端午節獎金」。然而威力彩除了單注投注之外，近幾年最熱門的就是包牌玩法，不過其中「5600元包牌法」因為成本太高，連彩券行老闆都公認是冷門買法，也不會主動推薦民眾購買，因為槓龜就是荷包大失血，但過去也有威力彩頭獎得主是用該包牌法爽中15.9億元，真的是少之又少的特別經歷。所謂威力彩包牌，一共分成三種，，兩種都有其優缺點，但都是8組號碼，因此成本是800元。不過大家都知道，威力彩中獎機率連「普獎」100元的獎項都只有大約5.47%，更別說是頭獎只有0.000005%，因此這5600元花下去，有超級高的概率是直接打水漂，就連資深彩迷都不敢輕易嘗試。《NOWNEWS》記者也實際訪問彩券行陳老闆，他就透露，自己只會在頭獎較高時推銷800元包牌法給顧客，坦言肯定也會有很多人好奇，有沒有人曾經用5600元包牌法中過頭獎？答案是有的！在2020年威力彩史上最高頭獎31.25億元時，同年7月27日全台開出兩注中獎，每注分得15.62億元，其中一位幸運兒花200元就被財神爺找上，然而更驚人的是，因為這位幸運兒是包牌中頭獎，。另外還有6注參獎（獎金15萬）及42注肆獎（獎金2萬元），合計，比起未包牌狀況，獎金多出約2733萬元，超級驚人。只能說，包牌肯定有它的好處，雖然威力彩7.7億頭獎非常香，但購買彩券請民眾一定要記得量力而為，千萬不要因為沉迷、上頭影響自己的日常生活，在此先祝讀者們今晚幸運中頭獎！