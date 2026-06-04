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▲黃仁勳（左）在昨日結束活動後，首度體驗台式辦桌，席開55桌犒賞全體員工。（圖／NOWNEWS資料照）

有「兆元男」之稱的AI教父、NVIDIA執行長黃仁勳，這次訪台掀起全民追星潮，所到之處都吸引滿滿人群。而昨（3）日晚間，他幾乎全家出動，帶父母、妻子、女兒，一起於台北流行音樂中心戶外展演廳獻出第一次，首度舉辦台式辦桌，席開55桌慰勞員工，在現場與員工吃喝跳舞。除此之外，黃仁勳還親自送便當、甜點給場外等候的媒體與粉絲，大展親民魅力。黃仁勳於昨日晚間首度舉辦台式辦桌，帶著父母、妻子、女兒一起犒賞員工的辛苦。當天黃仁勳席開55桌，跟現場員工們一起吃喝玩樂，就連簽名、合照都來者不拒，就算正在吃飯，但看到員工排隊要簽名後，還是馬上放下筷子配合，再度讓大家感受到他的超強親和力。而受訪時，他透露自己沒吃過辦桌，還笑喊：「希望不要跳舞。」但之後被起鬨拱上台後，黃仁勳還是應觀眾要求的在現場熱舞。然而，除了慰勞員工外，黃仁勳竟然連場外的記者與粉絲們都想到了，他先是親自端著一盤牛腱走出場，還貼心沾上醬汁的分給記者品嘗，搞笑問：「好吃吼，攝影記者先，誰要先開始？」分食完回到場內後，黃仁勳繼續與員工同樂，不過之後他又擔心場外媒體跟粉絲會餓，再送出便當、雞肉盤、彈珠汽水，還有甜點流沙包，還親切幫大家簽名及合照，親民魅力再度圈粉無數。而在現場致詞時，黃仁勳感謝台灣的供應鏈，並高喊：「整個台灣生態系都與我們站在一起。」還重複了3次，展現對台灣科技的重視。除此之外，黃仁勳也不改幽默風格，笑說自己現在24小時都在電視上，不管在哪個頻道都有自己，「我連自己都躲不開，一點隱私都沒有了。」讓現場都忍不住笑翻。