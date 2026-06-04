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流血鎮壓滿37年之際 當局收緊管控

今（6月4日）是中國六四天安門事件滿37年的日子，北京一如往常祭出「預防性管制措施」，甚至傳出北京市公安局已通知「天安門母親」團體的部分成員，今年不得前往北京萬安公墓祭奠罹難親屬，也不得舉行歷年來固定進行的宣讀祭文、悼詞等追思活動。本身就是六四出身的社運人士王丹表示，六四每年都在提醒台灣中共的本質，是一面照妖鏡。王丹3日在臉書粉專發文，感慨有些台灣人對紀念六四事件沒什麼興趣，雖然他也可以理解，但在他看來，全世界除了中國人以外，最應當關心六四歷史的，按理說就是台灣人，因為台灣人和六四受難者面對的都是同一個敵人，也就是中國共產黨。王丹認為，2者看似是不同的群體，但敵人都是同一個，甚至六四事件的發生，每年都在提醒台灣，中共是一個崇尚暴力的政黨，是一個可以在自己的首都、用正規軍，屠殺手無寸鐵大學生的政權。王丹強調，中共的暴力本質直到今天都沒有改變，這樣的政權卻說要跟台灣談和平，六四就是一面照妖鏡， 照出中共面具下的兇殘面孔，是每個不願意被中共和平論調欺騙的台灣人，最犀利的反制例證，並在最後打下：「怎麼會不關台灣人的事呢?」由六四死難者家屬組成的「天安門母親」群體，多年來持續要求中國政府公布事件真相、追究相關責任並向罹難者家屬賠償，今年適逢六四事件37週年，在中國經濟下行、社會管控持續收緊的背景下，當局對相關紀念活動的限制再度升級。「天安門母親」成員、六四死難者王楠的母親張先玲表示，今年當局不僅禁止宣讀祭文，甚至連前往公墓都遭到阻止，直言：「這是從來沒有發生過的事情。」而除了六四遺屬，北京多名異議人士與維權人士也在周年前夕受到不同程度限制。與此同時，中國多地網友也反映，近期突破網路封鎖的難度明顯提高。有湖南的維權人士踢爆，雖然歷年六四前夕都會出現網路管制現象，但今年封鎖力度明顯加大，就算使用境外VPN服務也難以穩定連線。