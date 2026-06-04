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威力彩最會中獎號碼曝光！台彩認證：狂中336次最強

▲根據台彩官網「冷熱門球號」數據顯示，歷年來至今「第一區各獎區開出次數」中，24號球已在第一區開出336次。（圖／台灣彩券官網）

去年20億獎號、上期也有它！威力彩「24號球」已開出336次

▲2025年2月24日威力彩開出獎號，當期第一區也可見24號球，得獎人幸運抱走20億大獎。（圖／記者徐銘穗攝）

威力彩包牌怎麼玩？包牌3招中獎率提升

▲威力彩三種包牌買法一次看，前兩種為800元包牌法、第三種為5600元包牌法。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

威力彩連續26期槓龜，本期威力彩獎金飆至7.7億高額獎金，將於今（4）日晚間8時30分將開出威力彩最新獎號，不少彩迷都想試手氣，但威力彩獎號眾多，如何選擇總讓眾人苦惱。威力彩選號主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注。但號碼選項如此多，究竟要怎麼選，是不少彩迷萬年苦惱問題。但倘若以今年度來看，截至目前為止，「第一區各獎區開出次數」最熱門依序是：38號球16次、14號球14次、34號球13次、35號球11次、09號球10次、27號球10次；「第二區各獎號開出次數」熱門依序則是：05號球10次、03號球8次、02號球6次、04號球6次、01號球5次、08號球5次。據了解，在2025年2月24日威力彩第114016期開出獎號，這名高手下注方式備受外界關注，據悉是採用自由選號加包牌方式下注，第一區7組碰，第二區只挑3個。超罕見買法曝光後，就連台彩董事長黃志宜、總經理謝志宏都驚訝表示「我第一次看到這樣的買法！」值得一提的是，就連上期6月1日開出的威力彩第115000044期獎號中，第一區開出「03、08、09、15、24、35」，第二區則為「04」，第一區中又再看見24號碼的出現。倘若想提升威力彩的中獎率，多數彩迷們都會想選「包牌方式」進行下注。威力彩包牌就是指將威力彩數字組合全買下來，以此增加中獎機率，根據威力彩現行玩法，目前包牌方式主要分為兩種，第一種為第一區6個號碼固定，將第二區號碼「01至08」全包；第二種為第一區及第二區號碼都浮動，對獎的號碼組數比較多，兩種價位皆為800元。除了一般的800元包牌法，還有進階款5600元全餐買法，則是將第一區買下7組數字組合，每一組輪流搭配第二區01至08，總計共有56組號碼組合，中獎機率也更加高，