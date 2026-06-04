威力彩連續26期槓龜，本期威力彩獎金飆至7.7億高額獎金，將於今（4）日晚間8時30分將開出威力彩最新獎號，不少彩迷都想試手氣，但威力彩獎號眾多，如何選擇總讓眾人苦惱。根據台彩官網過去統計，第一區「24號球」至今已開出336次最夯，堪稱是威力彩中獎機率最高的獎號，就連2025年威力彩20億的獎號，以及上期6月1日的最新獎號中，也可看見24號球出現。
威力彩最會中獎號碼曝光！台彩認證：狂中336次最強
威力彩選號主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注。但號碼選項如此多，究竟要怎麼選，是不少彩迷萬年苦惱問題。但根據台彩官網「冷熱門球號」數據顯示，歷年來至今「第一區各獎區開出次數」前五名則依序為：24號球336次、38號球331次、03號球330次、14號球325次、15號球321次；「第二區各獎號開出次數」歷年來前五名依序則是：02號球270次，05號球259次、04號球248次、03號球239次、08號球229次。
倘若以今年度來看，截至目前為止，「第一區各獎區開出次數」最熱門依序是：38號球16次、14號球14次、34號球13次、35號球11次、09號球10次、27號球10次；「第二區各獎號開出次數」熱門依序則是：05號球10次、03號球8次、02號球6次、04號球6次、01號球5次、08號球5次。
去年20億獎號、上期也有它！威力彩「24號球」已開出336次
據了解，在2025年2月24日威力彩第114016期開出獎號，當期獎號為第一區「07、15、16、23、24、35」，第二區「02」，第一區中也可見到「24號」，當時由新北市樹林區中山路1段73之1號「金發野彩券行」開出，中獎人獨得頭獎獎金，還中得2組貳獎、6組3獎、12注4獎，獎金累積高達20億2013萬942元。
這名高手下注方式備受外界關注，據悉是採用自由選號加包牌方式下注，第一區7組碰，第二區只挑3個。超罕見買法曝光後，就連台彩董事長黃志宜、總經理謝志宏都驚訝表示「我第一次看到這樣的買法！」值得一提的是，就連上期6月1日開出的威力彩第115000044期獎號中，第一區開出「03、08、09、15、24、35」，第二區則為「04」，第一區中又再看見24號碼的出現。
威力彩包牌怎麼玩？包牌3招中獎率提升
倘若想提升威力彩的中獎率，多數彩迷們都會想選「包牌方式」進行下注。威力彩包牌就是指將威力彩數字組合全買下來，以此增加中獎機率，根據威力彩現行玩法，目前包牌方式主要分為兩種，第一種為第一區6個號碼固定，將第二區號碼「01至08」全包；第二種為第一區及第二區號碼都浮動，對獎的號碼組數比較多，兩種價位皆為800元。
除了一般的800元包牌法，還有進階款5600元全餐買法，則是將第一區買下7組數字組合，每一組輪流搭配第二區01至08，總計共有56組號碼組合，中獎機率也更加高，威力彩在2022年7月27日開出威力彩史上最高頭獎獎金31.24億獎號，當時分別在台北和南投開出一注，其中台北市的中獎者就是利用5600元包牌方式中得，不僅中了頭獎，還包括6注參獎、42注肆獎，總計抱走15.89億高額獎金。
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威力彩選號主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注。但號碼選項如此多，究竟要怎麼選，是不少彩迷萬年苦惱問題。但根據台彩官網「冷熱門球號」數據顯示，歷年來至今「第一區各獎區開出次數」前五名則依序為：24號球336次、38號球331次、03號球330次、14號球325次、15號球321次；「第二區各獎號開出次數」歷年來前五名依序則是：02號球270次，05號球259次、04號球248次、03號球239次、08號球229次。
去年20億獎號、上期也有它！威力彩「24號球」已開出336次
據了解，在2025年2月24日威力彩第114016期開出獎號，當期獎號為第一區「07、15、16、23、24、35」，第二區「02」，第一區中也可見到「24號」，當時由新北市樹林區中山路1段73之1號「金發野彩券行」開出，中獎人獨得頭獎獎金，還中得2組貳獎、6組3獎、12注4獎，獎金累積高達20億2013萬942元。
這名高手下注方式備受外界關注，據悉是採用自由選號加包牌方式下注，第一區7組碰，第二區只挑3個。超罕見買法曝光後，就連台彩董事長黃志宜、總經理謝志宏都驚訝表示「我第一次看到這樣的買法！」值得一提的是，就連上期6月1日開出的威力彩第115000044期獎號中，第一區開出「03、08、09、15、24、35」，第二區則為「04」，第一區中又再看見24號碼的出現。
倘若想提升威力彩的中獎率，多數彩迷們都會想選「包牌方式」進行下注。威力彩包牌就是指將威力彩數字組合全買下來，以此增加中獎機率，根據威力彩現行玩法，目前包牌方式主要分為兩種，第一種為第一區6個號碼固定，將第二區號碼「01至08」全包；第二種為第一區及第二區號碼都浮動，對獎的號碼組數比較多，兩種價位皆為800元。
除了一般的800元包牌法，還有進階款5600元全餐買法，則是將第一區買下7組數字組合，每一組輪流搭配第二區01至08，總計共有56組號碼組合，中獎機率也更加高，威力彩在2022年7月27日開出威力彩史上最高頭獎獎金31.24億獎號，當時分別在台北和南投開出一注，其中台北市的中獎者就是利用5600元包牌方式中得，不僅中了頭獎，還包括6注參獎、42注肆獎，總計抱走15.89億高額獎金。