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▲黃仁勳昨日現身電腦展，所到之處人滿為患。（圖／記者林汪靜攝）

輝達執行長黃仁勳近日來台颳起旋風，所到之處人滿為患，昨（3）日中午他現身COMPUTEX逛展，被粉絲包圍要簽名，黃仁勳也超會做人，在現場看到一名漂亮女粉絲向他揮手時，他故意拿了另一名男粉絲的千元鈔票，簽完後送給她。黃仁勳當起月老，大誇男粉絲錢包很厚，要女粉絲考慮一下他，逗趣對話讓其他人看了全笑翻。一名男網友昨日在Threads發文，貼出一段黃仁勳幫他簽名的影片。只見原PO拿出自己的黑色皮夾，希望黃仁勳在上面簽名，黃仁勳當下立刻問他有沒有鈔票，想簽在鈔票上，結果一旁的女粉絲聽到，立刻接話「Jensen這裡有money」。黃仁勳聽到後循聲望過去，看到女粉絲站在另一側，接著他接過原PO的皮夾，定睛一看驚呼：「這個年輕人很有錢」。黃仁勳這時突然心生一計，望向剛剛的女粉絲，問她有沒有缺男友，要不要考慮一下原PO，讓現場眾人全笑翻。黃仁勳還立刻攬起月老的工作，笑著對原PO說：「那邊有漂亮女孩，讓我幫你」，接著他就將原PO皮夾中的鈔票掏出來，簽名後送給該位女粉絲，希望能藉此牽起兩人之間的緣分。而黃仁勳用掉原PO的鈔票後，還不忘自己從口袋掏出一張新的，簽名還給他，看的出來黃仁勳的貼心，並非亂發錢。不過由於現場太擁擠，原PO後來沒找到那位拿到他鈔票的女生，因此他事後才特地發文：「希望脆可以幫我找到那個人，我不會打擾妳！只是覺得這份際遇很酷也很難得，希望有機會可以把那兩張1000塊一起合個照！」網友們看了也紛紛留言：「黃爸爸當月老」、「結婚吧，請乾爹坐主桌」、「幫擴！坐等合體…我指鈔票」。另外，Threads上剛好有一名女粉絲分享：「有一位帥哥拿1000塊給黃爸爸簽名，結果黃爸爸把它送給我了！真的很謝謝那位帥哥！謝謝黃仁勳！」網友們本來以為他和原PO就是一對的，但後來原PO說，他比對過兩人拍的影片，時間點不同，所以確定不是他要找的人，目前這個「尋人啟事」還沒有下文。