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▲黃仁勳認為台灣是整個生態系的核心跟起點，大讚台灣非常擅長科技製造。（圖／攝影中心）

被稱為「兆元男」、「AI教父」的NVIDIA執行長黃仁勳，在1日於GTC Taipei 2026媒體問答環節時，被英國《BBC》問到是否會全力投資台灣未來，他一聽到馬上緊張說道：「終於要來了嗎？」還嚇到把杯子放下，被笑說是他最怕的問題。而他也給出回答，表示台灣是「整個生態系的核心」，對台灣供應鏈與人才給予高度信心，愛台灣的表現，直接感動全台粉絲。黃仁勳在1日接受訪問時，一位英國《BBC》記者向他提問，記者先是表示問題會脫離一點技術層面，讓黃仁勳直接警鈴大響，放下杯子緊張直呼：「喔，糟糕了、等一下，要來了嗎？」幽默反應笑翻全場。該名記者提到黃仁勳說台灣是AI革命的核心，「你在投資台灣的未來嗎？」並問他對此有多大信心。黃仁勳表示供應鏈都該盡可能多元化，並具備應援能力，以保有韌性，「這也是台灣對於美國來說，是個非常棒戰略夥伴的原因。」他指出台灣正在投資這個生態系，也在投資美國製造業，並列出台積電、鴻海等集團，「他們在美國的投資規模非常驚人。」並大讚台灣非常擅長科技製造，「這裡是整個生態系的核心，也是它的起點，這裡的公司非常擅長做這件事。」事實上，黃仁勳日前接受《CNA》的訪問，被問到：「台灣在AI競賽中的角色」時，他就直接表示：「Taiwan裡面就有『AI』兩個字母，所以AI是台灣的中心。」並一臉驕傲的大讚台灣的公司非常棒，「是AI發展可能性的核心。」還在3分鐘內就提了14次台灣，讓台灣粉絲全看哭直呼：「他真的很愛台灣。」