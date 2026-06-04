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比只開26度還省！達人開冷氣「靠相對溫差法」：3個月省1296元

▲冷氣業者出面表示，根據不同的室外溫度，可以將冷氣設定在不同的溫度中，如室外溫度超過35度時，還可先開較低溫，再切回26、27度，實際上能省下更多。（圖／記者徐銘穗攝）

根據省錢達人張偉明解釋，將兩種模式各開一個月，在24小時的情況下，可省下108元；如以一般家庭4台冷氣計算，3個月下來就能省下多達1296元。

冷氣調高1度耗電量增10%！室內、室外溫差別超過8度

▲冷氣業者也提到，冷氣溫度每調低1度，耗電量增加約10%，並建議避免室內溫度、室外溫度兩者溫差超過8度。（圖／記者徐銘穗攝）

開冷氣省電別只調溫度！台電公開省錢大法

建議這時可以搭配省電神隊友「電風扇」，將其放置冷氣出風口下方，幫助室內空氣循環

也可利用「冷氣出風口朝上吹」的小動作，此舉會讓冷房效果會差很多

除了上述重點，也提醒民眾開冷氣前先開窗通風，讓室內空氣更清新

隨著6月炎熱夏季到來，不少家庭早已開啟冷氣模式涼爽一番，但隨著用電量攀升，台灣夏季電費也於6月1日正式上路，每戶平均電費預估增加446元，也讓開冷氣如何省電成為民眾在乎議題。過去台電曾建議，冷氣最佳設定溫度約落在26至28度間，但多數人照做後總是嫌太熱。但根據中視報導，有冷氣業者與專家出面表示，根據不同的室外溫度，可以將冷氣設定在不同的溫度中，如室外溫度超過35度時，還可先開較低溫，再切回26、27度，實際上能省下更多。業者舉例，當室外溫度超過35度時，便可以利用相對溫差法，先將冷氣溫度設定低一點如23度等，等到開滿10分鐘後再切回27度。這種做法實測下來，比起全天只設定26度，還能省下更多電費。除此之外，冷氣業者也提到，冷氣溫度每調低1度，耗電量增加約10%，並建議避免室內溫度、室外溫度兩者溫差超過8度。如室外溫度低於30度，室內冷氣可調至27至28度，即可省電達到15%。倘若室外溫度達到30度至35度，冷氣即可設定在26、27度，能達到最舒適、最省電，而晚上睡覺時，同樣能將冷氣設定在27度，搭配舒眠功能，整夜省電最高可達30%。不過不只調整冷氣溫度可以省錢，過去台電曾解釋，冷氣剛啟動時為了達到設定溫度，壓縮機會不斷運轉進行熱交換，幫助室內降溫，，由於熱空氣快速上升，被冷氣熱交換加速室內降溫，越快達到設定溫度，冷氣機壓縮機運轉時間就能減少。此外，，因熱空氣上升、冷空氣下降，在冷氣製冷時出風口朝上，送出的冷空氣會往下沉，能讓冷空氣的散佈更均勻，室內降溫就可以更快。，如果室內溫度高於室外，先開窗通風也有助降溫省電。