女星楊丞琳今（4）日過42歲生日，老公李榮浩準時在12點發文祝她生日快樂，這是兩人自2015年公開戀情後，李榮浩第12年搶頭香送上祝福。而李榮浩的貼文除了寫「生日快樂」外，還連續用了31顆愛心符號，並放上兩人的AI卡通形象合照放閃，怎料此舉卻被粉絲無情吐槽：「求你們倆了，放真人正臉照吧」。

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李榮浩搶頭香！準時祝楊丞琳生日快樂

楊丞琳今日過生日，凌晨12點00分李榮浩準時在微博發文，祝她生日快樂。只見李榮浩放上2張Q版照片，是他跟楊丞琳一起吹蠟燭的合照；照片中的李榮浩頂著紅色頭髮，粉絲一眼就能認出是他，楊丞琳則是留著招牌短髮，眼角的痣也沒少，看起來像是兩人用真人合照再透過AI改圖製成的卡通形象。

粉絲看了也紛紛留言，「愛與祝福不必喧嘩，卻總會在特別的日子準時抵達。祝嫂子生日快樂，永遠漂亮發光」、「祝嫂嫂生日快樂，哥哥的第12個卡點祝福，榮浩和你要幸福一輩子唷」、「所以31個愛心，是因為姐姐31歲的時候你們在一起的，對嗎？」、「希望明年的合照是一家三口」。

▲李榮浩貼出2張夫妻的AI合照，祝福楊丞琳生日快樂。（圖／微博＠李榮浩）
▲李榮浩貼出2張夫妻的AI合照，祝福楊丞琳生日快樂。（圖／微博＠李榮浩）
李榮浩放夫妻AI合照　粉絲哀號：我們要看真人

不過也有粉絲無情吐槽，拜託李榮浩放一些真人合照，不要再用AI製圖：「俺們想看不AI合照」、「豆包，幫我把他們兩個手機裡的AI軟件刪掉」、「來點真人合照老李，不要AI的」、「我要看真人合照啊啊啊啊」、「AI把你眼睛弄太大了，不真實，大方點，來個真人合照吧」、「姐夫，有種就把原圖發出來，不要再AI」。

其實粉絲會抱怨也不是沒有原因的，因為李榮浩去年同樣是貼出AI合照祝楊丞琳生日快樂，這讓粉絲都看膩了，比起Q版照片，更想看他們真實的模樣，況且兩人相愛12年、結婚6年了，感情一直很穩定，相信他們公然放閃也不會引起粉絲反感。不過也有一派網友認為，他們不放出真實合照是想保護隱私，避免合照頻頻被拿去大作文章。

楊丞琳微博同樣有發文祝自己生日快樂，她將與朋友們慶生的合照都放在一起，其中一張照片就有拍到李榮浩，雖然被縮小放在角落的位置，但也算是悄悄滿足粉絲願望。

▲楊丞琳的慶生照合輯中，有偷偷放上一張李榮浩入鏡的照片在角落。（圖／微博＠楊丞琳）
▲楊丞琳的慶生照合輯中，有偷偷放上一張李榮浩入鏡的照片在角落。（圖／微博＠楊丞琳）
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藍詩孟編輯記者

畢業於文化大學新聞學系、在新聞業打滾第6年的編輯，目前專攻娛樂議題，長期關注影視圈動態與明星生活點滴。熱愛挖掘八卦、追尋真相，並在龐雜的訊息洪流中，為讀者篩選最有價值、最具討論度的內容。平時不僅密切留...