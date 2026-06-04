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美國股市在經歷五個交易日創下歷史新高後，週三呈現回檔，主要指數全數收黑，台股今（4）日連帶受到影響，開盤下跌95.09點，隨後更是慘遭急殺逾500點，最低點來到45887.19點；台積電跌40元，報2385元。上櫃指數也開低，跌1.84點，報444.98點，權值股多數開盤也呈跌勢，台積電開盤下跌40元，來到2385元；鴻海開盤呈平盤，來到309元；台達電跌15元，來到2440元。美股週三道瓊工業指數下跌620.72點或1.21%，收50687.07點；標普500指數下跌56.10點或0.74%，收7553.68點；那斯達克指數下跌239.92點或0.89%，收26853.98點；費城半導體指數上漲190.69點或1.39%，收13916.96點。美伊隔夜在科威特和巴林再度發生衝突，以色列在黎巴嫩的軍事行動令局勢更加複雜，布蘭特原油上漲1.9%至每桶97.81美元。FedWatch工具顯示，市場目前預期聯準會（Fed）12月升息的機率升至41.1%，較一個月前的9.1%大幅攀升。紐約Fed總裁威廉斯重申，儘管通膨上行風險存在，Fed貨幣政策「處於正確位置」，無需調整利率。IG首席市場分析師波查普（Chris Beauchamp）說：「我們看到的不再是脆弱的停火，更像是一場低強度衝突，石油供應這個關鍵問題仍未解決。」科技股和金融股領跌，能源股受油價提振領漲，輝達及戴爾科技跌幅超過3%，甲骨文下滑近6%，微軟也下跌逾3%。軟體服務類股重挫4%，近月來持續受AI顛覆疑慮拖累。資產管理類股普遍下跌，此前瑞士Partners Group限制一檔86億美元私募股權基金的贖回，KKR、黑石集團（Blackstone）、Blue Owl和Ares Management跌幅介於3.9%至4.2%之間。不過，仍有部分科技股逆勢上漲，邁威爾科技（Marvell）、英特爾、高通和SanDisk漲幅介於3.7%至6.7%之間。博通（Broadcom）盤後公布財報後重挫4.5%。比特幣今年以來已下跌25%，且較去年10月高峰近腰斬。比特幣最大企業囤積者Strategy上週出乎意料賣出32枚比特幣，執行董事長塞勒（Michael Saylor）向來鼓吹永不賣出，此舉令市場震驚，Strategy股價週三大跌7%。貝萊德和富達（Fidelity）等主要業者推出的比特幣現貨ETF，已連續12日出現資金淨流出，合計約40億美元。SpaceX計劃以每股135美元的目標價發行，擬籌資創紀錄的750億美元。