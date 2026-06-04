6月「星巴克買一送一」隱藏咖啡優惠來了！再喝2天星禮程金星禮好友分享到6月5日，大杯星沁爽55元起、美式咖啡57.5元。根據星巴克官網，2026年端午節推薦楊枝甘露星冰粽、西西里咖啡星冰粽禮盒，星巴克表示，9折預購優惠再領飲料好友分享優惠券。6月CAMA CAFE加入新會員註冊送85折優惠券，加碼再享咖啡金。
星巴克買一送一來了！星沁爽55元起咖啡優惠喝2天
最新「星巴克買一送一」金星禮咖啡優惠被挖出！還有2天時間可以喝。
◾️6月3日至6月5日11:00-20:00，金星級會員購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算！平均每大杯星沁爽55元起、美式咖啡57.5元，最便宜香草風味星冰樂62.5元。
兌換方式：憑星巴克APP內的電子票券，至全台門市購買兩杯大杯以上口味一致的飲料，即可享買一送一；需使用星禮程帳號內的隨行卡或APP行動支付。喝不完還可以透過線上轉贈給家人或朋友，獨樂樂不如眾樂樂，一起喝杯星冰樂更開心。
提醒大家，不包含蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽、蘋果山竹風味爆爆椰奶星沁爽、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點、機場管制區門市及特定門市（如星巴克典藏Dream Plaza台北）。
2026星巴克端午節星冰粽三大優惠！楊枝甘露、西西里咖啡口味
今年端午節，星巴克回歸年度限定沁涼星冰粽，主打人氣飲料口味，「楊枝甘露星冰粽」以柚子清香的Q彈外皮搭配香甜芒果內餡，吃起來迸發楊枝甘露的柚子果肉與椰奶風味，酸甜沁爽；而「西西里咖啡星冰粽」則以散發檸檬香氣的外皮包覆檸檬起司融合咖啡奶餡，飲品甜點化開吃。消暑甜點還有紅豆抹茶煉乳星蕨餅、草莓優格星蕨餅可選。
星巴克端午節三大優惠一次整理！
◾️預購端午節禮盒9折優惠！5月20日至6月14日預購期間，購買端午節冷藏禮盒（夏日沁爽禮盒、夏日風格禮盒、粽夏時光禮盒）、星巴克咖啡捲心酥禮盒、摩卡杏仁肉鬆捲，可享9折優惠。
◾️星巴克買一送一好友分享！5月20日至6月14日預購期間，購買端午節冷藏禮盒（夏日沁爽禮盒、夏日風格禮盒、粽夏時光禮盒），結帳可獲得「星巴克買一送一」全品項飲料好友分享小白單一張，採累計方式，購買兩盒兩張，三盒三張…以此類推。
飲料好友分享優惠券使用期限：2026年5月20日（三）至2026年6月29日（一）。
◾️星巴克買一送一小白單加碼！5月20日至6月14日預購期間，凡購買任兩盒星巴克咖啡捲心酥禮盒、摩卡杏仁肉鬆捲，結帳也可獲得「星巴克買一送一」全品項飲料好友分享小白單一張！採倍數累計方式，購買四盒兩張、六盒三張…以此類推。
飲料好友分享優惠券使用期限：2026年5月20日（三）至2026年6月29日（一）。
CAMA CAFE：6月新會員註冊送85折優惠券！加碼再享咖啡金
CAMA CAFE表示，6月限定加入新會員有加碼好禮，註冊即贈「85折優惠券」；消費每滿50元即可累積1點，點數可兌換飲品折價券、兌換券或專屬優惠；小資精省卡享「指定餐飲現折10元優惠」不限次數；線上寄杯支援跨店領取功能。6月新會員加碼再送「咖啡金10元券」10張。
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