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▲塞爾提克在經歷了被費城76人淘汰的苦澀季後賽後，一度被視為字母哥的熱門下家，但總管史蒂芬斯（Brad Stevens，圖右）預期將採取更為務實的補強方針。（圖／美聯社／達志影像）

關於「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）可能被交易至波士頓塞爾提克（Boston Celtics）的傳聞一度鬧得沸沸揚揚，讓整個綠衫軍球迷圈燃起了無限希望。然而，隨著選秀大會日益逼近，這團煙霧似乎被無情吹散。知名內部爆料專家費雪（Jake Fischer）日前投下震撼彈，正式將塞爾提克排除在這名兩屆MVP的爭奪戰名單之外。這波交易傳聞最初在塞爾提克於季後賽慘遭費城76人淘汰後迅速升溫。當時有報導指出，波士頓管理層在交易截止日前就曾與密爾瓦基公鹿展開對話，並準備在休賽季重新開啟談判；隨後更傳出波士頓是安戴托昆波理想的下家之一，他渴望留在競爭激烈的東區並加盟一支爭冠強權。當球迷們開始將這些線索串聯、沉浸在「希臘怪物」降臨波士頓的巨頭夢時，市場卻接連迎來重重的一盆冷水。先是名嘴西蒙斯（Bill Simmons）開第一槍表示塞爾提克並未參與其中，隨後名記史坦（Marc Stein）也透過核心消息來源證實了這項說法。而這次費雪更在名單中點名，將塞爾提克與火箭、灰狼、雷霆和騎士一同列為「預期不會爭奪安戴托昆波」的球隊。「過去幾週，塞爾提克在安戴托昆波的討論中頻繁被提及，但我真的不認為塞爾提克在這裡是一個實質的因素，」費雪在報導中明確表示。儘管多位權威記者言之鑿鑿，但綠衫軍的死忠支持者仍抱持著一絲懸念。畢竟在史蒂芬斯（Brad Stevens）掌管波士頓制服組的時代，球隊的保密防諜做得滴水不漏，過去幾次重磅交易幾乎都是毫無預兆地從「外野飛進來」，在媒體爆料前就已經塵埃落定。然而，這次的情況顯然不同。安戴托昆波是當前整個NBA交易市場上最大的一尾大魚，全聯盟的球探與制服組都在密切關注。當史坦、費雪、洛伊（Zach Lowe）、溫德霍斯特（Brian Windhorst）等權威媒體人集體給出相同的否定答案時，這份「無興趣證明」的可信度極高。據了解，公鹿隊確實急欲在選秀會前將字母哥送走以換取年輕資產，若塞爾提克真的有心涉足這場世紀豪賭，風聲早已在各大球隊高層間傳開。對波士頓球迷而言，或許是時候放下對字母哥的幻想，將目光轉向更務實的補強方案了。