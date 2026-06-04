我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃仁勳（中）一現身台北國際電腦展，宛如巨星般吸引許多民眾目光，不僅手機狂拍，甚至拿出電腦、手機、錢包等貼身物品向他要簽名。（圖／輝達IG@nvidia）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日在台北國際電腦展（Computex）展開巡禮活動，所到之處都吸引大批媒體、民眾追隨，並紛紛向他討簽名。只見黃仁勳來者不拒，接連在電腦包、錢包、衣服上簽名，然而現場竟有女粉絲拿出價值6位數的香奈兒包，成功向黃仁勳要到簽名，讓網友看了羨慕直呼：「可以當傳家寶了」、「這顆包含金量飆升」、「這顆包比Hermes還要貴了。」黃仁勳一現身台北國際電腦展，宛如巨星般吸引許多民眾目光，不僅手機狂拍，甚至拿出電腦、手機、錢包等貼身物品向他要簽名。一名女粉絲甚至將價值不菲的香奈兒包遞了出去，只見黃仁勳看了當場瞪大眼睛，露出一副「要確定？」的表情，但仍親民在包上簽名，甚至發揮巧思在上面塗鴉。畫面曝光後，網友羨慕直呼：「不知道該羨慕有黃爸爸的簽名，還是羨慕捨得把小香包拿去簽名的背後含金量」、「黃仁勳確認過眼神的意思！好有趣呀……」、「變限定款了！好有質感」、「這顆包比Hermes還要貴了」、「太猛了直接增值」、「全球獨一無二限量版小香」、「像限量款，以後搞不好送拍賣會可以拍出天價。」另外也有網友分享，連愛馬仕也都拿來給黃仁勳簽名，可見獲得國民乾爹親筆加持，比這些精品都還要更有價值。除了幫民眾簽名、合照，黃仁勳也被拍到與技嘉共同總經理李宜泰在展場席地而坐，兩人手上拿著玻璃瓶裝的台灣啤酒，一邊暢談AI發展，一邊小酌休息，即使是大老闆也絲毫沒有包袱，親民且超接地氣的模樣再度圈粉。