威力彩有人中嗎？今（4）日晚間開獎的第115000045期威力彩頭獎7.7億元，引發全台彩迷瘋狂下注。究竟誰能抱走高額獎金？台彩過去曾公開億元頭獎得主的大數據，揭密財神爺最愛的「7大中獎面相」與「3大幸運生肖」，其中血型是 O 型者更狂捲4成中獎率，快拿起鏡子對照你是否具備天生中獎命！
🟡 17億得主現身力證！這對「大耳垂」成招財標配
回顧近年最轟動的超級大獎，莫過於在台中開出的 17.38 億元威力彩頭獎。台彩指出，該期得主是一位 40 多歲的「三寶爸」，他與陪同領獎的老父親一同現身時，兩人最醒目的共同特徵就是擁有一對極為厚實的「大耳垂」，完全印證了民間常說的福氣相。
這位幸運兒當時花了 1600 元購買兩套「800 元包牌」，第一套採取電腦選號，第二套則是憑直覺挑選順眼號碼，最終成功靠著自選包牌，一舉獨得頭獎與 7 注貳獎，多抱走 1500 萬元獎金，展現強大偏財運。
🟡 財神爺最愛的「大獎臉」！官方認證7大中獎面相
根據台彩針對全台億元頭獎得主所做的中獎面相大數據統計，想要被財神爺點名，臉上最好具備以下 7 大特徵：
🟡 3大生肖偏財運爆棚！O型人狂捲4成中獎基因
除了五官特徵，遺傳基因與出生時機似乎也暗藏財富密碼。根據官方公開的最新統計資料顯示，最強運生肖由屬「馬」、「猴」、「豬」 的得主最多，各占約 13.8%；而在血型方面，則由「O型」以高達 42.3% 的過半占比穩坐第一，成為最強運血型，其次為 B 型占 26.9%；星座則以摩羯座、雙魚座與獅子座並列最受財神爺眷顧。
此外，綜藝天王吳宗憲先前也曾加碼爆料，他一名台南友人隨手在路邊買彩券，竟然就此爽中 20 億元！今晚面對 7.7 億元誘人獎金，不妨對照一下自己的面相與生肖，跟著大數據指引試試手氣，下一個現身台彩領獎的超級幸運兒可能就是你！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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回顧近年最轟動的超級大獎，莫過於在台中開出的 17.38 億元威力彩頭獎。台彩指出，該期得主是一位 40 多歲的「三寶爸」，他與陪同領獎的老父親一同現身時，兩人最醒目的共同特徵就是擁有一對極為厚實的「大耳垂」，完全印證了民間常說的福氣相。
這位幸運兒當時花了 1600 元購買兩套「800 元包牌」，第一套採取電腦選號，第二套則是憑直覺挑選順眼號碼，最終成功靠著自選包牌，一舉獨得頭獎與 7 注貳獎，多抱走 1500 萬元獎金，展現強大偏財運。
根據台彩針對全台億元頭獎得主所做的中獎面相大數據統計，想要被財神爺點名，臉上最好具備以下 7 大特徵：
- 臉型：以端正的「橢圓形臉」占比最高。
- 額頭：飽滿充裕的「寬額頭」最容易聚財。
- 眉毛：財運亨通者多呈現「短濃眉」。
- 眼睛：最新趨勢呈現「單眼皮、小眼睛」。
- 耳朵：具備「耳垂大」的絕對福氣。
- 鼻子：象徵財庫的「蒜頭鼻」頻繁出現在大獎得主臉上。
- 嘴巴：則以「櫻桃小嘴搭配薄唇」為主要特徵。
除了五官特徵，遺傳基因與出生時機似乎也暗藏財富密碼。根據官方公開的最新統計資料顯示，最強運生肖由屬「馬」、「猴」、「豬」 的得主最多，各占約 13.8%；而在血型方面，則由「O型」以高達 42.3% 的過半占比穩坐第一，成為最強運血型，其次為 B 型占 26.9%；星座則以摩羯座、雙魚座與獅子座並列最受財神爺眷顧。
此外，綜藝天王吳宗憲先前也曾加碼爆料，他一名台南友人隨手在路邊買彩券，竟然就此爽中 20 億元！今晚面對 7.7 億元誘人獎金，不妨對照一下自己的面相與生肖，跟著大數據指引試試手氣，下一個現身台彩領獎的超級幸運兒可能就是你！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。