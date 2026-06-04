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比買一送一便宜延長4天！拿坡里199元吃大披薩、6塊炸雞、6顆蛋塔

▲拿坡里年中慶優惠瘋了，大披薩、6塊炸雞或烤雞、6顆蛋塔全都199元爽吃。（圖／拿坡里提供）

達美樂：畢業季披薩優惠4折起！秀學生證「免費送熔岩可可馬芬」

618年中慶披薩優惠越演越烈，拿坡里披薩・炸雞也衝了，官方今（4）日表示，199元爽吃大披薩、6塊炸雞或烤雞、6顆經典蛋塔，速食優惠延長至6月7日再吃4天，全台139間門市都划算開吃。畢業季到達美樂，消費秀出學生證「免費送熔岩可可馬芬」，還有4折起披薩優惠開吃。披薩大戰開打了！拿坡里年中慶優惠「比買一送一便宜」延長4天吃到6月7日！全台門市139間開吃：◾️（原價390元）。◾️（原價390元）；炸雞可加價30元升級炸雞腿。◾️（原價270元）。吃不夠還有加碼優惠推薦，大披薩加價100元就能升級新品披薩；加點「現炸薯條」特價40元、4入「香草烤雞翅」特價50元、「雙份起司」特價50元、8塊「香酥雞塊」特價70元、「1.25L瓶裝飲料」特價30元。即日起至6月28日，畢業季達美樂披薩優惠下殺4折起，2個大披薩特價598元、3個大披薩特價799元、6個大披薩特價1500元；到達美樂門市秀出學生證，​購買任一尺寸／口味披薩，免費送「熔岩可可馬芬」1個。