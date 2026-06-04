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威力彩7.7億準備開獎！中「5特徵」被 財神眷顧

▲威力彩上期於6月1日開獎再度槓龜，正式邁入連續槓26期槓龜，下期頭獎獎金上看7.7億，民眾都想試試手氣，希望能中大獎。（圖／NOWnews資料照）

📍特徵1：常常被問路

📍特徵2：嬰兒或小動物向你靠近

📍特徵3：遇到事情總能化險為夷

📍特徵4：自帶聚寶盆體質

📍特徵5：驚人的第六感

威力彩怎麼玩？ 一注多少錢、選號規則攻略

▲威力彩選號主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注，而每注投注金額為100元。（圖／記者顏真真攝）

威力彩已連槓26期，頭獎獎金衝上7.7億元大關，並將於今（4）日晚間8時30分透過台彩直播開出獎號。對此，易經專家「王老師」王昆山表示，如自身擁威力彩上期於6月1日開獎再度槓龜，正式邁入連續槓26期槓龜，下期頭獎獎金上看7.7億，民眾都想試試手氣，希望能中大獎。近日易經專家「王老師」王昆山在臉書粉專，透過短片點出受財神爺眷顧的隱形特徵，中了3項以上的民眾天生自帶財，若想一夜致富千萬不能錯過今天。若你經常被路人問路，代表你的磁場圓滑、看來沒有攻擊性，在玄學中是最強的貴人磁場。小嬰兒或動物的感知最敏感，能感受你身上只有純粹豐盛的能量，自然會向你靠近。生命中消耗能量的人，總會莫名其妙跟你斷聯，其代表磁場自動幫你排毒。若你在外面吃飯，走進一間冷冷清清的店面，只要你一坐下來，沒過多久店裡自動出現排隊人潮，代表你有「聚寶盆」體質。第一眼看上去不對勁的人事物，你都可以馬上避開，最後往往證明你的直覺是正確的。威力彩選號主要分成兩區，但民眾下注要特別注意，最後投注是晚上8時截止，而威力彩固定會於每週一及每週四晚間20時30分進行直播開獎，千萬別錯過！開獎時，開獎單位將從第一區01～38的號碼中隨機開出六個號碼，再從第二區01～08的號碼中隨機開出一個號碼，即為該期威力彩的中獎號碼。如果民眾在第一區的號碼中，對中當期第一區開出之任一獎號，而第二區亦對中當期第二區開出之獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金，並依照中得球號數不同，再區分成頭獎、貳獎、參獎等等。