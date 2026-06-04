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「六四事件」今日（6月4日）屆滿37周年，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）發表聲明強調，中國政府長年對1989年天安門事件進行審查與封鎖，但「再多的言論管制也無法抹去歷史」，向當年爭取民主與自由而犧牲的民眾表達敬意。此番談話也被視為美國總統川普（Donald Trump）上月訪問中國、與中國國家主席習近平會晤後，華府再次重申對六四事件的立場。根據路透社報導，盧比歐4日發表聲明表示：「在6月4日這天，全球將迎來中國共產黨下令其軍隊對天安門廣場及其周邊數千名和平示威者發動攻擊的37週年」，「我們緬懷他們的生命，並向他們留下的精神遺產致敬。」他續稱：「任何程度的審查都無法抹去過去。那些為了維護自身不可剝奪的言論自由與和平集會權利而做出犧牲的人，終有一天會獲得平反。」這項聲明延續了美國最高外交官每年紀念該日期的慣例，但此舉通常會引發北京當局的強烈不滿。中國駐華盛頓大使館並未立即回應對盧比歐言論置評的請求。1989年春天，中國各地爆發要求政治改革與民主自由的學生運動。根據多個國際人權組織及歷史研究資料，解放軍於6月3日晚間至6月4日凌晨進入北京市區，對示威群眾開火，造成數百甚至數千人死亡。不過，中國官方至今未公布確切死亡人數，並持續將相關議題列為高度敏感話題。目前在中國境內，天安門事件相關討論仍受到嚴格審查，網路平台與媒體鮮少能公開提及相關內容。中國政府長期將當年的抗議活動定性為「反革命暴亂」，認為其目的是推翻共產黨政權。隨著近年香港政治環境出現重大變化，過去每年由香港民間團體舉辦、規模最大的六四燭光晚會已不復存在。如今，全球紀念六四事件的重要活動多轉移至海外，包括倫敦、紐約、柏林和台北等城市，仍持續舉辦追思與紀念活動。另一方面，美國國會也計畫於4日透過發表談話、舉行聽證會和記者會及紀念活動，以悼念六四事件罹難者。值得注意的是，盧比歐的發言正值美中關係處於微妙階段。川普上月赴北京與習近平舉行峰會後，雙方雖暫時維持脆弱的貿易休戰，但在軍事、安全與地緣政治議題上仍存在高度競爭與對立。川普近年多次公開稱讚習近平是能以「鐵腕」治理中國的領導人，但其政府內部仍延攬多位對中鷹派人士，其中包括盧比歐。盧比歐過去擔任聯邦參議員期間，因多次批評中國人權與香港、新疆等議題，曾遭北京當局列入制裁名單。如今他以國務卿身分再次就六四事件發聲，也凸顯美中關係在經貿合作之外，仍持續受到人權與價值觀議題牽動。