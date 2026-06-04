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民進黨立委王世堅昨日建議，民進黨台北市長參選人沈伯洋應適時宣布，若當選市長，將聘請行政院副院長鄭麗君擔任副市長，以開拓選票。對此，沈伯洋今（4）日表示，這個問題對他來說還太遙遠，現在最主要的工作，是聆聽基層聲音，他仍會請教王世堅市政議題。民進黨昨下午舉行中常會，王世堅於會中建議，沈伯洋應適時宣布，若當選市長，將聘請行政院副院長鄭麗君擔任副市長，以開拓選票；黨主席賴清德聽聞後，先是睜大眼睛、愣了幾秒，接著直言，沈伯洋會贏得台北市選戰，若鄭副院長無法擔任副市長恐會跳票。沈伯洋今一早到榮星花園晨掃拜票，包含台北市議員林亮君、顏若芳、台北市議員參選人林子揚、賴俊翰，以及已經被民進黨停權的台北市議員陳怡君等人陪同。沈伯洋在會前受訪表示，對於如果當選以後，副市長是誰這個問題，對他來說現在還真的太遙遠，現在最主要的目的、需要做的工作，是聆聽基層的聲音。他說，王世堅平常也對他非常提點，所以還是會持續向對方請教市政該注意的事。林亮君則說，大家對沈伯洋的選情，應該都很看好，可能有些人已經開始思考小內閣的事，但他認為，沈最重要應該是爭取所有市民的認同、了解市政狀況。