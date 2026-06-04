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免費升等不是理所當然 名人會到飯店開私人派對

▲房客遇到房型被升等，竟然是特殊原因。（圖／Pexels）

浴室內的漱口杯別用？被爆料是「萬用毛巾」擦過的

高層駁斥稱僅是個案：疫後飯店更重視清潔、嚴格執行SOP

近日在社群平台掀起一陣「飯店業黑暗面」爆料潮，不少國內、國外員工紛紛爆料各種飯店秘辛，像是高官名人私下開趴，房務員披露整理房間時會用同一條毛巾擦拭馬桶與浴室水杯，甚至有櫃台人員坦言，遇到超級奧客時，會直接將對方安排進「事故房」，各種內幕引起眾網友熱議其真實性。一名馬來西亞網友在Threads上純粹好奇提問：「除了色色相關的事情之外，還知道哪些『黑暗面』？」沒想到意外釣出飯店業界人士大吐苦水。就有資深飯店櫃台人員透露，若飯店房間曾發生輕生等命案，通常私下請法師作法後，短時間內會重新開放訂房，而遇到態度極度惡劣的奧客時，就會將人「送」進這間房。至於「免費升等房型」此等好事，房務人員也直言這多半是為了各方營運考量，例如會盡量讓顧客先住滿同一層樓，方便管理，因此房客別把升等視為理所當然，想住好房最快的方式還是自己加錢。也有網友爆料名人政要的私生活，説看過知名人士舉辦荒唐的私人派對，全場只穿內衣與浴袍狂歡。此外，最讓一般大眾崩潰的莫過於房務清潔的驚悚真相。有打工族出面警告，房間浴室內的漱口杯絕對別用，因為多數會被用同一條「萬用毛巾」擦拭，而這條毛巾可能前一秒還在擦地板、刷馬桶或洗手台。針對一波又一波的暗黑爆料，也有飯店管理階層出面澄清，他們強調這些恐怖清潔手法與離譜行徑多屬單一個案，並非飯店常態。飯店業界如今仍有許多堅守標準作業流程與職業道德的從業人員，呼籲大眾大可不必過度恐慌。