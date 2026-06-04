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NBA總決賽第一戰今（4）日火熱開打，由紐約尼克隊在主場迎戰聖安東尼奧馬刺隊。不過在總決賽開打前，全美媒體與球迷的焦點卻落在了賽前的聯盟總裁記者會上。NBA總裁蕭華（Adam Silver）在記者會中正面回應了喧騰多時的超級球星雷納德（Kawhi Leonard）涉嫌違規的調查進度，他明確表示，目前雖然沒有具體的公布時間表，但該案的調查已經正式進入了最終的收尾階段。根據先前多家美國權威媒體的深入報導，聯盟頂級巨星雷納德正深陷一場嚴重的誠信與違規風暴。他被指控涉嫌在與球隊簽約時，私下簽署了不符合聯盟薪資上限規範的「陰陽代言合約」以獲取額外利益。更震撼的是，球隊大老闆史蒂夫·鮑爾默（Steve Ballmer）也被指控為該代言合約的幕後實質股東，涉嫌透過業外利益規避聯盟的勞資協議與薪資規定。此案若查證屬實，球隊恐將面臨沒收選秀權與天價罰款的嚴厲懲罰。蕭華在今日總決賽G1的賽前記者會上，有現場記者犀利提問針對雷納德的私下違規調查究竟進度如何？聯盟何時才會做出宣判？對此，總裁蕭華強調，聯盟在處理如此重大的違規指控時必須保持絕對的謹慎與客觀。蕭華表示：「我們要確保調查結果的『正確性』，這才是最重要的事情。如果我今天只是基於自己的主觀直覺或判斷來草率作出決定，那我就沒有做好我的工作。」蕭華隨後也向媒體透露了最新的調查現況，他指出：「目前對於最終的調查結果，聯盟還沒有一個具體的對外公布時間表，但我可以告訴大家，整起調查工作即將進入收尾階段。」這場牽動全美籃壇、甚至可能改變聯盟未來勢力版圖的「陰陽合約」大案，隨著總裁蕭華的親自證實，真相顯然已經呼之欲出。一旦聯盟在總決賽期間或賽後正式公布最終懲處，勢必將在休賽季掀起巨大的驚濤駭浪。