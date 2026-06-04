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▲李蒨蓉曾因約會快來不及，直接跟導演說不錄了就走掉。（圖／翻攝自李蒨蓉 Lee Chien Rong FB）

47歲藝人李蒨蓉在2003年與貿易集團執行長李德立結婚，育有兩名兒子，一家四口甜蜜幸福。但不料看起來超理性的她，竟也曾是戀愛腦，李蒨蓉於2日分享一段與老公拍的影片，竟自爆過去為了約會，而在錄節目前，因為時間快來不及，直接放了李玟鴿子，犯了演藝圈大忌，她也因此慘遭MTV台開除，丟了年薪百萬的工作。李蒨蓉於2日分享與老公李德立一起拍的影片，標題為「我也曾是戀愛腦，為了約會竟不甩天后通告」。李蒨蓉透露自己在年紀輕輕時，就擔任了MTV台的DJ，但沒想到做到第5年時就被開除，「因為我犯了演藝圈裡面行內的大忌，就是讓節目開天窗。」她表示自己當時為了還是男友的老公戀愛腦，對方要鬧分手，自己為了討男友歡心，在他好不容易接自己電話時，就馬上約對方吃飯。而約定那天李蒨蓉從早上開始錄影，偏偏最後一個通告是要採訪天后李玟。由於李玟的行程幾乎都是無縫接軌，所以上一個若延遲，接下來的行程也都會延遲，讓焦急要去跟男友吃飯的李蒨蓉等了很久後，直接跟導演說：「我不錄了，我要走了，我要趕去約會了。」就直接走掉，讓導演整個臉綠掉，最後李玟只好獨自錄完節目。李蒨蓉也直呼超後悔當時行為，「為了這個事情我失去了工作，年收入百萬的工作。」老公還在一旁補槍：「年收入好幾百萬吧？」讓李蒨蓉直呼：「謝謝你。」夫妻倆互動笑翻粉絲。這則影片公開後，火速引發網友熱議，紛紛對她當時的戀愛腦感到非常驚訝，「年輕紅的太快，不懂珍惜，還好妳有深度檢討這件事」、「蒨蓉真的太猛了，李玟天后耶！應該是妳很珍惜這份情感，好加在堅持下來了，也祝福你們婚姻長長久久！」、「李玟欸！難怪公司這麼生氣」、「沒想到妳這麼戀愛腦。」