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「對台軍售不因中國反對而被擱置 這對台灣是關鍵訊號」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前在國會聽證會上表示，美國對台政策沒有改變，川普政府仍在評估140億美元對台軍售案。對此，立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委陳冠廷昨（3）日表示，盧比歐的說法再次確認，美國對台安全合作的核心，是基於美國自身國家利益與區域和平穩定，不會因為中共反對而改變。陳冠廷昨指出，近期外界對美中互動是否影響對台軍售節奏有不少討論，但觀察美國對台政策，不能只看單一句話，而要綜合美方實際政策、制度程序與整體戰略方向。他認為，盧比歐已清楚表明，美國對台政策未變，對台軍售也不會因中國反對而遭到擱置或取消，這對台灣而言是相當重要的訊號。陳冠廷表示，中共長期試圖將台灣安全議題包裝成美中談判籌碼，並透過外交施壓與軍事恫嚇，削弱國際社會支持台灣的正當性。然而，台灣的防衛需求不是北京可以置喙的議題，美國對台軍售也不應由中國決定。台美安全合作的目的，是維持台海和平現狀，避免威權國家誤判，進而衝擊印太區域秩序。陳冠廷強調，140億美元軍售案仍在評估中，代表相關程序持續推進，台灣也必須展現負責任的自我防衛決心，包括強化不對稱戰力、提升彈藥與後勤整備、加速無人載具與國防自主能量，並確保國防預算與採購制度能回應第一線戰備需求。他也說，中東、歐洲與印太安全彼此牽動，台灣應持續與理念相近國家合作，面對中共軍力擴張與灰色地帶壓迫，唯有深化台美及民主盟友合作，才能真正守住台海和平。