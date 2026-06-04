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▲皮克敏會聽從玩家的指揮，協助搬運巨大的物資，也各自具備獨特的特殊能力。（圖／任天堂台灣官方頻道）

近期皮克敏在台灣的人氣持續攀升，任天堂台灣 YouTube 官方頻道近期也驚喜上傳名為「PIKMIN Short Movies」的系列動畫短片，這3部免費觀看的短片將帶領玩家深入探索皮克敏充滿奇幻色彩的世界觀，透過動畫的生動呈現，粉絲們可以輕鬆了解這些可愛小生物的日常生活與冒險故事，進一步感受任天堂經典遊戲的獨特魅力。這次皮克敏公開的系列短片其實大有來頭，最初是 Wii U 主機時期配合《皮克敏 3》推出的付費下載內容，如今官方免費釋出全部三話，完整重現原作遊戲中的豐富設定，影片中不僅刻畫了皮克敏與探險隊員之間的有趣互動，更出現了手機遊戲版本中未曾見過的原生生物。「皮克敏」作為任天堂旗下極具代表性的經典遊戲品牌，擁有相當深厚的故事背景。原作系列的主要遊戲舞台設定在一顆被稱為「PNF-404」的神秘行星上，這個星球充斥各種極具危險性的原生生物，四處還散落著許多疑似人類古文明殘留下來的痕跡與物品。在遊戲故事中，玩家會扮演一名因為意外而落難於此地的外星冒險家，展開未知的求生之旅。在充滿危機的冒險旅途中，玩家必須透過這些體型嬌小的外星探險家視角，來觀察並適應「PNF-404」行星上危機四伏的險惡環境，遊戲核心目標包含在廣大未知區域中搜救其他不幸生還的隊員，同時還得躲避或對抗凶猛原生生物的致命追殺，最終任務則是在各地尋找並拼湊出散落的太空船零件，以求早日修復飛船並成功逃離這顆星球。在這個艱辛的求生過程中，可愛的「皮克敏」將扮演著不可或缺的關鍵角色。他們會聽從玩家的指揮，協助搬運巨大的物資，甚至會成群結隊勇敢地打擊龐大的原生生物。此外，不同顏色的皮克敏還各自具備獨特的特殊能力，例如能夠防火、防水或是破壞特定障礙物，動畫中也都生動呈現。相較於原作充滿挑戰與危險的生存要素，由任天堂與 Niantic 攜手合作推出的手機遊戲《Pikmin Bloom》則呈現出截然不同的風貌，手遊拿掉生存壓力，轉變為讓玩家與皮克敏一起出門散步、種花的休閒定位。這種輕鬆無負擔的玩法，搭配皮克敏本身超級可愛且療癒的獨特長相，在台灣成為今年度極具高人氣的手機遊戲。