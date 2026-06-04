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▲張熙恩（右）帶著自己的畫作上台，請黃仁勳（左）簽名。（圖／張熙恩臉書）

輝達執行長黃仁勳近日在台灣掀起「兆元男旋風」，所到之處人滿為患，1日他在北流發表專題演講，會後也有長長人龍排隊跟他要簽名，被封為「台版全智賢」的女星張熙恩也在場。她說自己為了吸引黃仁勳注意，高舉黃仁勳肖像畫，沒想到真的被黃仁勳看中，在現場300名金融圈菁英中，唯獨點了她上台，幫她簽名，還請保鑣幫忙開道，這讓張熙恩感動不已，直呼「奇蹟」。張熙恩2日在臉書發文，分享自己拿到黃仁勳簽名的經過：「昨天在一場300人的非公開金融會議上，我上了一堂價值連城的人生課。演講結束後，黃仁勳先生被排隊簽名的人潮瞬間淹沒，排在最後面的我，看著前面黑壓壓的一片，心裡涼了大半截」。她本來心想自己應該排不到簽名了，但又不想放棄，於是張熙恩做出大膽決定，她不管旁人眼光，將自己親手畫的黃仁勳肖像高舉過頭頂，果然，這一刻奇蹟發生了。張熙恩說：「」。這份特殊際遇讓張熙恩相當感動，她直呼：「」張熙恩也透露，她在畫中描繪的菜品是「蒼蠅頭」，笑說這是彩蛋。當天的幸運經歷也讓張熙恩有感而發地說：「機會是留給準備好的人，但奇蹟是留給那些敢把自己舉得夠高的人。昨晚是我藝術生涯的最高光時刻。謝謝 Jensen，謝謝昨晚那個勇敢的自己！」43歲的張熙恩過去是模特兒、演員，拍過《真愛找麻煩》、《回到愛以前》、《神仙·老師·狗》、《16個夏天》等台劇，留著一頭長直髮，外型高雅有氣質，因此才獲封「台版全智賢」、「台版千頌伊」。而張熙恩也曾跟言承旭交往約2年，後來嫁給大她5歲、任職金融業的老公後，就淡出演藝圈；1日她能親臨現場聽黃仁勳演講，估計就是老公的功勞。