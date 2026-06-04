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中共應正視錯誤，而不是企圖掩蓋，甚至是抹去人民的記憶

今（4）日是1989年六四天安門事件37週年。但在「六四事件」37週年前夕，由死難者家屬組成的維權團體「天安門母親」成員收到北京公安局通知，今年6月4日不准前往北京萬安公墓祭奠親人。對此，民眾黨主席黃國昌怒轟，這已經逾越文明的底線，呼籲中共應正視錯誤，而不是企圖掩蓋，甚至是抹去人民的記憶。黃國昌臉書發文表示，時間可能可以帶走許多東西，但帶不走的是對抗極權中共、追求民主自由法治的記憶與信念。也因此，去年的六四，他才會寫下：「那寧願燒盡，不願銹壞的理想主義，值得我們所有人牢記在心」。黃國昌表示，前幾天，看到「天安門母親」首度遭到禁止去親屬的墳前祭親，這已經逾越文明的底線。這麼多年來，他們堅持以和平、理性的方式，尋求正義與公道，；並記取錯誤，不要妄想可以無限制的擴張極權統治。黃國昌指出，37年前，天安門廣場上追求自由民主的中國青年，不會被遺忘。所有堅持普世價值的人們，都不會遺忘。