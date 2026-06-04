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創捷克首起「為外國勢力從事未經授權活動罪」

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪台之際，中共黨媒《光明日報》駐布拉格記者楊藝明（Yang Yiming）涉為中國情報機構工作案也傳出新進展。楊藝明遭捷克警方羈押4個月後，即將在布拉格市法院出庭受審，檢方指控他涉嫌長期為外國勢力在捷克從事未經授權活動，蒐集友台政要及相關人士情報，若罪名成立，最高可判處5年有期徒刑。而外界也推測，副總統蕭美琴2024年出訪捷克遭跟車，險釀車禍一事，恐怕也不排除和楊藝明有關。根據捷克廣播電台（iROZHLAS.cz）2日報導，布拉格市法院發言人伊利亞索娃（Kateřina Eliášová）證實，法院已收到針對楊藝明的起訴書，內容涉及「為外國勢力從事未經授權活動罪」。由於案件仍在審理程序中，法院暫無法提供更多細節。本案由布拉格高等檢察署監督偵辦，並於5月15日正式提起公訴；因涉及國家安全，未交由地方法院審理，而是由層級較高的市法院負責，目前尚未排定開庭日期。楊藝明表面上是《光明日報》駐布拉格記者，在捷克活動多年，曾訪問多名捷克及斯洛伐克政治人物，如今卻被查出疑似隸屬中國情報機構，長期在捷克監視、蒐集政治與學術界人士資料，包括試圖掌握友台政治人物的不利資訊，對象包含韋德齊、前眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）等人。捷克警方今年1月拘捕楊藝明，布拉格第8區法院隨後於1月19日裁定羈押，理由是擔心其可能繼續犯罪或潛逃。楊藝明雖曾對羈押提出抗告，但遭布拉格市法院駁回；檢方也表示，他未在期限內對起訴程序提出異議。此次起訴依據的是捷克刑法第318a條，該條文去年2月生效，主要針對替外國勢力蒐集敏感資訊者，被視為捷克因應俄羅斯與中國情報活動的新工具；這也是捷克首次有人因該罪名遭到起訴。