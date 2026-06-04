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▲愛莉莎莎鬧翻瑜伽老師。（圖／翻攝自Threads）

網紅愛莉莎莎鬧翻尼泊爾的瑜伽老師Raj，雙方因分潤問題吵得不可開交，向來有「炎上體質」的愛莉莎莎，此次卻受到不少網友力挺，有人認爲Raj在意的或許不是實質上的錢，而是自己的地位竟然不如一個小女生，這篇PO文釣出愛莉莎莎回應，她也認同這樣的看法，直呼雙方關係是來到台灣後才變調的，原本她盡力滿足老師的需求，「他走路，我拿瑜伽墊、行李箱，每天像駱駝一樣搬一大堆東西。」因此老師可能一直覺得愛莉莎莎是他的下級，或是學生，但愛莉莎莎無奈說，「其實我只是能屈能伸。」Threads上有人分享，瑜伽老師Raj應該不是真的在意分潤，更在意的是自己的地位與價值，竟然比不上一個小女生，這和自尊心有很大的關聯。沒想到這篇PO文釣出愛莉莎莎回應，她表示在Raj來台灣的過程中，她盡可能滿足他所有需求，吃的、用的，甚至住的，「我把我家空出來給他，因為所有新北的住宿都不會滿足他。」外出Raj只要負責走路，愛莉莎莎扛瑜伽墊、行李箱，她自認每天像駱駝一樣要搬一大堆東西，「所以他可能一直覺得我是他的下級或學生，但其實我只是能屈能伸。」愛莉莎莎也說，和Raj的關係，是從到台灣之後才生變的，「跟他在尼泊爾印度，因為我是學生，角色上面我很聽話，很服從，我們的互動就非常順暢，但一到台灣我變製作人、導演，他要接受我的指導時，就完全變調了。」不僅如此，Raj還很不能接受，為什麼課程平台都是女性在工作，愛莉莎莎直言，「所以我也不會歸於貪，而是小我、自尊心問題。」