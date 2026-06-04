下班趕快衝一波！連槓多期的威力彩頭獎獎金今（4）日晚間上看 7.7億元！為了幫各位準備抱走大獎的準富豪們省下排隊與摸索的時間，《NOWNEWS 今日新聞》特別依據 Google 關鍵字熱搜趨勢，全面整理出下注、對獎前必看的 5 大實用 QA，讓你一秒搞懂最賺包牌法與截止時間！

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Q1：最晚幾點買才不會變下一期？系統截止時間曝光

全台彩券行投注系統固定於開獎當晚晚間 8 點截止！彩券行業者強烈提醒，依據過往高額頭獎的經驗，越接近開獎時間排隊人潮會越恐怖。一旦超過 8 點整，系統印出來的彩券就會自動歸類到「下一期」，與今晚的 7.7 億完全無緣，下班後務必提早前往。

▲威力彩衝 7.7 億帶動彩券行排隊潮！究竟最晚幾點買才不會變成下一期？提醒民眾務必趕在晚間 8 點系統截止時間前完成投注。圖為資料照。（圖／記者陳明安攝）
▲威力彩衝 7.7 億帶動彩券行排隊潮！究竟最晚幾點買才不會變成下一期？提醒民眾務必趕在晚間 8 點系統截止時間前完成投注。圖為資料照。（圖／記者陳明安攝）
Q2：內行人推薦的包牌買法？5600全餐和800元差在哪？

想提高中獎率，資深彩迷都懂得利用聰明的包牌買法圍捕最難中的第二區（01至08號），最熱門的買法有兩種：

  • 小資族首選「800元包牌法」：第一區 6 個號碼（可自選或電選），直接包下第二區 01 至 08 號。

    • 優勢：保證第二區必中！若第一區幸運全中，除了穩拿頭獎，還能順便打包 7 注貳獎，將獎金效益最大化。

  • 集資族首選「5600元全餐包牌」：在同一張選號單上，第一區大手筆選 7 個號碼（比平常多 1 碼），第二區 01 至 08 號全包。系統會自動連碰生成 56 組組合，總價 5,600 元。

    • 優勢：雖然成本較高，但只要有中獎，中獎注數會呈倍數瘋狂成長，極易靠著多注小獎回本，是公司行號集資最愛。

▲一圖秒懂威力彩包牌買法！不論是 800 元圍捕第二區，還是 5600 元連碰全餐，下注前看懂達人高勝率包牌買法，輕鬆鎖定今晚頭獎。（圖／記者陳明安攝）
▲一圖秒懂威力彩包牌買法！不論是 800 元圍捕第二區，還是 5600 元連碰全餐，下注前看懂達人高勝率包牌買法，輕鬆鎖定今晚頭獎。（圖／記者陳明安攝）
Q3：開獎時間是幾點？哪裡看得到第一手現場直播？

威力彩的開獎時間固定於開獎日（每週一、週四）的當晚 20:30 準時落球。想在第一時間感受球號落下刺激感的彩迷，可以鎖定以下管道：

  • 電視轉播：鎖定「三立新聞 iNEWS」（54台）現場實況轉播。

  • 網路直播：在 YouTube 搜尋「台灣彩券開獎實況轉播」，鎖定「三立新聞網 SETN」官方頻道同步線上直播。

  • 備註：若錯過直播，今晚 22:00 之後登入台灣彩券官網，即可查詢當期完整球號與中獎注數分配。

Q4：到底中幾碼有錢？官方完整獎金分配表一次看

這題是開獎日必登熱搜榜首的魔王級問題。很多人以為沒中第二區就沒錢拿，其實大錯特錯！究竟中幾碼有錢？根據台灣彩券官方資料，頭獎中獎率約為 1/2,209萬，但整體的總中獎率高達約 1/9。最基本只要「第一區中 3 碼」或是「第一區中 1 碼＋第二區中」就有獎金！

以下為您精確還原台彩官方規格的完整獎金與對獎認定表：

獎項 中獎方式說明 中獎獎金（新臺幣）
頭獎 第 1 區 6 個獎號全中，且第 2 區亦對中獎號 累積總獎金（今晚看7.7億）
貳獎 第 1 區 6 個獎號全中，但第 2 區未對中 依當期總獎金比例分配
參獎 第 1 區對中任 5 個獎號，且第 2 區亦對中獎號 $150,000（固定獎金）
肆獎 第 1 區對中任 5 個獎號，但第 2 區未對中 $20,000（固定獎金）
伍獎 第 1 區對中任 4 個獎號，且第 2 區亦對中獎號 $4,000（固定獎金）
陸獎 第 1 區對中任 4 個獎號，但第 2 區未對中 $800（固定獎金）
柒獎 第 1 區對中任 3 個獎號，且第 2 區亦對中獎號 $400（固定獎金）
捌獎 第 1 區對中任 2 個獎號，且第 2 區亦對中獎號 $200（固定獎金）
玖獎 第 1 區對中任 3 個獎號，但第 2 區未對中 $100（固定獎金）
普獎 第 1 區對中任 1 個獎號，且第 2 區亦對中獎號 $100（固定獎金）
Q5：中大獎怎麼領？高額兌獎隱私專線一定要記好

中獎後的領獎通路取決於金額大小。依法若中獎金額超過 5,000 元，需扣除 20% 機會中獎所得稅及 0.4% 印花稅。

  • 5,000 元 (含) 以下：全台任意一家電腦型彩券行均可直接兌領現金。

  • 5,001 元至 500 萬元：必須前往中國信託商業銀行或指定金融機構分行兌獎。

  • 超過 500 萬元（高額中獎者）絕對不要直接跑去銀行櫃檯！ 為了得主隱私與人身安全，必須先撥打台彩高額兌獎專線：0800-024-500 進行密件預約，屆時將有專人相約在神秘貴賓室安排領獎事宜。

 資料來源：台灣彩券

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...