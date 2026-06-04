下班趕快衝一波！連槓多期的威力彩頭獎獎金今（4）日晚間上看 7.7億元！為了幫各位準備抱走大獎的準富豪們省下排隊與摸索的時間，《NOWNEWS 今日新聞》特別依據 Google 關鍵字熱搜趨勢，全面整理出下注、對獎前必看的 5 大實用 QA，讓你一秒搞懂最賺包牌法與截止時間！
Q1：最晚幾點買才不會變下一期？系統截止時間曝光
全台彩券行投注系統固定於開獎當晚晚間 8 點截止！彩券行業者強烈提醒，依據過往高額頭獎的經驗，越接近開獎時間排隊人潮會越恐怖。一旦超過 8 點整，系統印出來的彩券就會自動歸類到「下一期」，與今晚的 7.7 億完全無緣，下班後務必提早前往。
Q2：內行人推薦的包牌買法？5600全餐和800元差在哪？
想提高中獎率，資深彩迷都懂得利用聰明的包牌買法圍捕最難中的第二區（01至08號），最熱門的買法有兩種：
Q3：開獎時間是幾點？哪裡看得到第一手現場直播？
威力彩的開獎時間固定於開獎日（每週一、週四）的當晚 20:30 準時落球。想在第一時間感受球號落下刺激感的彩迷，可以鎖定以下管道：
Q4：到底中幾碼有錢？官方完整獎金分配表一次看
這題是開獎日必登熱搜榜首的魔王級問題。很多人以為沒中第二區就沒錢拿，其實大錯特錯！究竟中幾碼有錢？根據台灣彩券官方資料，頭獎中獎率約為 1/2,209萬，但整體的總中獎率高達約 1/9。最基本只要「第一區中 3 碼」或是「第一區中 1 碼＋第二區中」就有獎金！
以下為您精確還原台彩官方規格的完整獎金與對獎認定表：
Q5：中大獎怎麼領？高額兌獎隱私專線一定要記好
中獎後的領獎通路取決於金額大小。依法若中獎金額超過 5,000 元，需扣除 20% 機會中獎所得稅及 0.4% 印花稅。
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全台彩券行投注系統固定於開獎當晚晚間 8 點截止！彩券行業者強烈提醒，依據過往高額頭獎的經驗，越接近開獎時間排隊人潮會越恐怖。一旦超過 8 點整，系統印出來的彩券就會自動歸類到「下一期」，與今晚的 7.7 億完全無緣，下班後務必提早前往。
想提高中獎率，資深彩迷都懂得利用聰明的包牌買法圍捕最難中的第二區（01至08號），最熱門的買法有兩種：
- 小資族首選「800元包牌法」：第一區 6 個號碼（可自選或電選），直接包下第二區 01 至 08 號。
- 優勢：保證第二區必中！若第一區幸運全中，除了穩拿頭獎，還能順便打包 7 注貳獎，將獎金效益最大化。
- 優勢：保證第二區必中！若第一區幸運全中，除了穩拿頭獎，還能順便打包 7 注貳獎，將獎金效益最大化。
- 集資族首選「5600元全餐包牌」：在同一張選號單上，第一區大手筆選 7 個號碼（比平常多 1 碼），第二區 01 至 08 號全包。系統會自動連碰生成 56 組組合，總價 5,600 元。
- 優勢：雖然成本較高，但只要有中獎，中獎注數會呈倍數瘋狂成長，極易靠著多注小獎回本，是公司行號集資最愛。
- 優勢：雖然成本較高，但只要有中獎，中獎注數會呈倍數瘋狂成長，極易靠著多注小獎回本，是公司行號集資最愛。
威力彩的開獎時間固定於開獎日（每週一、週四）的當晚 20:30 準時落球。想在第一時間感受球號落下刺激感的彩迷，可以鎖定以下管道：
- 電視轉播：鎖定「三立新聞 iNEWS」（54台）現場實況轉播。
- 網路直播：在 YouTube 搜尋「台灣彩券開獎實況轉播」，鎖定「三立新聞網 SETN」官方頻道同步線上直播。
- 備註：若錯過直播，今晚 22:00 之後登入台灣彩券官網，即可查詢當期完整球號與中獎注數分配。
這題是開獎日必登熱搜榜首的魔王級問題。很多人以為沒中第二區就沒錢拿，其實大錯特錯！究竟中幾碼有錢？根據台灣彩券官方資料，頭獎中獎率約為 1/2,209萬，但整體的總中獎率高達約 1/9。最基本只要「第一區中 3 碼」或是「第一區中 1 碼＋第二區中」就有獎金！
以下為您精確還原台彩官方規格的完整獎金與對獎認定表：
|獎項
|中獎方式說明
|中獎獎金（新臺幣）
|頭獎
|第 1 區 6 個獎號全中，且第 2 區亦對中獎號
|累積總獎金（今晚看7.7億）
|貳獎
|第 1 區 6 個獎號全中，但第 2 區未對中
|依當期總獎金比例分配
|參獎
|第 1 區對中任 5 個獎號，且第 2 區亦對中獎號
|$150,000（固定獎金）
|肆獎
|第 1 區對中任 5 個獎號，但第 2 區未對中
|$20,000（固定獎金）
|伍獎
|第 1 區對中任 4 個獎號，且第 2 區亦對中獎號
|$4,000（固定獎金）
|陸獎
|第 1 區對中任 4 個獎號，但第 2 區未對中
|$800（固定獎金）
|柒獎
|第 1 區對中任 3 個獎號，且第 2 區亦對中獎號
|$400（固定獎金）
|捌獎
|第 1 區對中任 2 個獎號，且第 2 區亦對中獎號
|$200（固定獎金）
|玖獎
|第 1 區對中任 3 個獎號，但第 2 區未對中
|$100（固定獎金）
|普獎
|第 1 區對中任 1 個獎號，且第 2 區亦對中獎號
|$100（固定獎金）
中獎後的領獎通路取決於金額大小。依法若中獎金額超過 5,000 元，需扣除 20% 機會中獎所得稅及 0.4% 印花稅。
- 5,000 元 (含) 以下：全台任意一家電腦型彩券行均可直接兌領現金。
- 5,001 元至 500 萬元：必須前往中國信託商業銀行或指定金融機構分行兌獎。
- 超過 500 萬元（高額中獎者）：絕對不要直接跑去銀行櫃檯！ 為了得主隱私與人身安全，必須先撥打台彩高額兌獎專線：0800-024-500 進行密件預約，屆時將有專人相約在神秘貴賓室安排領獎事宜。