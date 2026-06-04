AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，近年每次來台都會掀起熱潮，一舉一動甚至引發外媒關注，尤其是與台灣同樣有著蓬勃半導體產業的韓國。有韓媒報導稱，黃仁勳將在本週到訪韓國期間，與韓國本土遊戲開發商「魁匠團」（Krafton）的高層會晤，討論雙方在AI領域的更多合作。
根據《韓國先驅報》、《朝鮮日報》引述消息人士報導，黃仁勳最早可能週四就會抵達首爾，展開為期4天的訪問，分別與LG集團、SK集團和Naver等韓國大企業高層會面。
而與Krafton的會談，可能會討論與輝達「RTX Spark」（專為高階Windows筆記型電腦設計的半導體）相關之遊戲合作，以及實體AI的應用，特別「魁匠團」還在今年年初創立了一家名為「Ludo Robotics」的機器人公司。
雖然雙方具體的會晤時間還未公開確定，但據悉Krafton方面將有董事長張炳圭、首席AI執行長（CAIO）李康旭（Kangwook Lee，音譯）以及《絕地求生》（PUBG: Battlegrounds）IP負責人張泰錫（Jang Tae-seok，音譯）。
報導提到，Krafton長期一直與輝達合作開發、整合遊戲內的AI功能，包含其旗艦遊戲《絕地求生》。去年4月，Krafton高階主管訪問了輝達位於加州的總部，探討了包括機器人技術在內的新一代技術合作；今年年初Krafton成立子公司「Ludo Robotics」後，雙方的合作潛力日益凸顯。
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而與Krafton的會談，可能會討論與輝達「RTX Spark」（專為高階Windows筆記型電腦設計的半導體）相關之遊戲合作，以及實體AI的應用，特別「魁匠團」還在今年年初創立了一家名為「Ludo Robotics」的機器人公司。
雖然雙方具體的會晤時間還未公開確定，但據悉Krafton方面將有董事長張炳圭、首席AI執行長（CAIO）李康旭（Kangwook Lee，音譯）以及《絕地求生》（PUBG: Battlegrounds）IP負責人張泰錫（Jang Tae-seok，音譯）。
報導提到，Krafton長期一直與輝達合作開發、整合遊戲內的AI功能，包含其旗艦遊戲《絕地求生》。去年4月，Krafton高階主管訪問了輝達位於加州的總部，探討了包括機器人技術在內的新一代技術合作；今年年初Krafton成立子公司「Ludo Robotics」後，雙方的合作潛力日益凸顯。
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