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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（4）日前往台北市長蔣萬安的本命區中山區拜票，他受訪時直言，打招呼是他主要任務，完全沒想到這是對方的本命區，至於後續選戰規畫，會持續聆聽基層聲音；對於與與蔣萬安相比有何優勢？他認為，在處理市民困難上，他們更有能力、也更有執行力。沈伯洋今一早到榮星花園晨掃拜票，包含台北市議員林亮君、顏若芳、台北市議員參選人林子揚、賴俊翰，以及已經被民進黨停權的台北市議員陳怡君等人陪同。對於今天進攻蔣萬安的本命區，沈伯洋受訪時表示，他完全沒想到這件事情，對他而言，榮星花園是一個很重要的公園、市民朋友也多，一早6時許就有許多市民在此，而打招呼是他主要的任務，完全沒想到這是對方本命區。針對蔣萬安不知道四獸山，後來搬出台北大縱走回應，沈伯洋則說，大縱走是台北市前市長柯文哲時代的計劃，但到蔣市府卻沒有什麼進展；他提到，如何讓爬山租借設備變得更方便，以及A進B出等交通路網計畫等，這些都是重要的事，而非一個縱走活動就能解決。至於後續選戰規畫，沈伯洋說，還是聆聽基層心聲，如在公園就是直接接觸市民，而客廳會、座談會都會持續進行。對於與蔣萬安相比有何優勢？沈伯洋認為，他一直以來都是在接觸基層、聆聽市民聲音，幾天前他到大龍市場，就看到動線如何設計、為何中間會斷裂，但蔣已經上任三年，都沒有去解決；他強調，光是了解一般市民每天所遇到的困難、去解決，「我們顯然更有能力、更有執行力來做這些事」。