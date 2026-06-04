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「AI教父」黃仁勳即將到韓國展開他的新巡禮，讓多檔韓國股價大飆漲，當地民眾都HIGH翻期待他到造訪，特地打造「黃仁勳的足跡」即時更新網，時間、地點等行程動線全都會立即標示出來，不僅如此，地標上還會顯示該公司當下的股價，追星黃仁勳的境界遠遠超越BTS、BLACKPINK等天團等級！全韓都在瘋黃仁勳，特地打造「黃仁勳的足跡」更新網，即時紀錄AI教父一舉一動，目前該網站已列出今晚抵達時間，還有確定造訪的地點：樂金電器股份有限公司（LG）、SK電訊、球隊斗山熊、現代汽車、NAVER、Doosan Robotics、SK海力士、三星電子等等，不僅會跟科技大佬們會面、討論AI機器人開發，也會去看棒球比賽。不過該網站也有說明，內容全都是根據媒體報導、網友分享來推測造訪地點，尚未經官方正式公布，造訪順序與日期皆未確定，相關依據還是看新聞會比較準確。逗趣的是，點開網站也可以發現，只要游標移到列出的韓國公司，都會顯示當下股價，讓人想到日前黃仁勳在COMPUTEX演講時，提到了韓國AI技術，會後更與SK海力士、三星電子、LG的高層在熱炒店展開「韓版兆元宴」，讓當地股價順間飆高，不少韓國網友徹底陷入「黃仁勳熱潮」，不只把他當AI教父，甚至像追男團偶像一樣關注行程，才會特地做出這個「黃仁勳足跡網」，隨時掌握他下一站又要去哪裡。黃仁勳這趟來台，主要是為了COMPUTEX的主題演講，以及與科技業大佬交流交流，但只要是他說過的、手上指的任何東西，該物的市值就會飆漲，除了夜市與餐廳美食已讓全台跟風，最厲害的就是1日的演講上，黃仁勳只是拿起微星電腦，下一秒微星（2377）股票立即90度上揚亮燈漲停，影響力實在驚人。