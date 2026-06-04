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115年3、4月統一發票「雲端百萬專屬獎」中獎清冊出爐 品項、地點一次看

▲有民眾繳中華電信電話費499元就獲得雲端發票專屬獎百萬。（圖／NOWNEWS資料照）

▲彰化縣彰化市民族路7-11開出雲端發票專屬獎百萬元。（圖／翻攝自Google Maps）

花69元加油就爽獲千萬！中油加油站中獎地點一次看

▲統一發票115年3、4月期中獎清冊曝光，千萬特別獎獎號為「19531471」，一名民眾在苗栗加油僅花69元就幸運中獎。（圖／翻攝自Google Maps）

▲兩名200萬元特獎幸運兒，則分別在基隆及桃園加油站消費109元、187元中獎；圖為龜山長壽路營業所。（圖／翻攝自Google Maps）

統一發票3、4月開獎號碼出爐！千萬獎號「19531471」

▲統一發票3月、4月完整中獎號碼一圖看！（圖/NOWNEWS社群中心製）

今年最強幸運兒出爐！115年3、4月期統一發票中獎清冊正式公布，其中1000萬元特別獎得主只花69元加油就抱走千萬獎金，地點就在苗栗縣中油加油站。另外有兩名幸運兒同樣都在中油加油站消費，分別只花109元及187元就中獎200萬元特獎。除此之外，雲端發票百萬獎名單也同步曝光，其中台北自來水事業處、台灣自來水公司及台電都有幸運得主誕生。財政部提醒，本期領獎期限自6月6日起至9月7日止，中獎民眾務必把握時間領獎。◼︎ Google Play，購買應用程式33元（台北市信義區）◼︎ Google Play，購買應用程式650元（台北市信義區）◼︎ Steam，購買手機遊戲等112元（台北市信義區）◼︎ App Store，購買應用程式3290元（台北市信義區）◼︎ foodpanda，購買外送費等17元（台北市信義區忠孝東路4段555號14樓）◼︎ 蝦皮購物，購買物品175元（台北市信義區忠孝東路4段555號17樓）◼︎ 蝦皮購物，購買物品等237元（台北市信義區忠孝東路4段555號17樓）◼︎ 全聯福利中心，購買食品等413元（台北市北投區稻香路81號）◼︎ UV100，購買物品599元（台北市中正區忠孝東路2段110號1、2樓）◼︎ 7-ELEVEN，購買飲品25元（台北市南港區忠孝東路7段359號1樓）◼︎ 中華電信，購買行動月租費499元（台北市大安區金山南路2段52號9樓）◼︎ 台北自來水事業處，購買水費400元（台北市大安區長興街131號）◼︎ 全家Family Mart，購買飲品45元（新北市蘆洲區中正路181之1號1樓及2樓）◼︎ Uber Eats，購買外送費等53元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）◼︎ 大樹連鎖藥局，購買物品等285元（桃園市楊梅區新農街509號1樓）◼︎ 億客成生鮮超市，購買食品34元（桃園市中壢區民族路5段238號1樓）◼︎ 享享鍋物，購買食品等1122元（桃園市中壢區永能路330號1樓）◼︎ 全家Family Mart，購買菸品125元（桃園市蘆竹區大竹路492號、494號1樓）◼︎ 7-ELEVEN，購買飲品10元（新竹市北區延平路3段545號1樓）◼︎ 7-ELEVEN，購買食品35元（台中市北區學士路67、69號1樓）◼︎ 7-ELEVEN，購買物品等256元（彰化縣埔鹽鄉員鹿路2段95號1樓）◼︎ 7-ELEVEN，購買食品等243元（彰化縣二林鎮中央南街48巷12號）◼︎ 7-ELEVEN，購買飲品142元（彰化縣彰化市民族路163號）◼︎ 全聯福利中心，購買物品等369元（彰化縣員林市三民東街359號1樓）◼︎ 台灣電力公司，購買電費1748元（嘉義市東區垂楊路223號）◼︎ 7-ELEVEN，購買菸品100元（台南市安平區永華路2段812號1樓）◼︎ 台灣自來水公司，購買水費455元（台南市佳里區進學路139號）◼︎ Smile速邁樂加油中心，購買汽油200元（高雄市鳥松區中正路100-3號）◼︎ 中油CPC，購買汽油625元（高雄市楠梓區鳳楠路45號）◼︎ 五鮮級平價鍋物，購買食品等875元（高雄市路竹區國昌路75號）◼︎消費69元購買汽油地點：台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處中苗加油站（苗栗縣苗栗市中正路446號）◼︎消費109元加汽油地點：台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處碇內加油站（基隆市暖暖區源遠路157號）◼︎消費187元購買汽油地點：中油坤業加油站有限公司長壽路營業所（桃園市龜山區長壽路109-1號）同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。財政部賦稅署指出，民眾若使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未列印電子發票證明聯，除了可兌領一般統一發票獎項外，還能額外參加雲端發票專屬獎抽獎，等於擁有雙重中獎機會。不過若同時對中統一發票獎號與雲端發票專屬獎號，僅能擇一領取獎金。賦稅署也提醒，115年3、4月期統一發票領獎期間為今年6月6日至9月7日，中獎人須於期限內至指定據點完成兌領。若使用載具儲存雲端發票，且會員載具已於開獎前完成歸戶、領獎前未列印電子發票證明聯，可直接透過「財政部統一發票兌獎APP」設定帳戶領取所有獎項，並可免繳印花稅。至於已印出電子發票證明聯者，則僅能透過APP兌領五獎、六獎及雲端發票專屬500元、800元獎項。