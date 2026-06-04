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▲奈良殘疾神鹿遭遊客騎乘拍照 義工怒批「虐待行為絕不可原諒」（圖截自X@kamepokorin）

近日一段影片在網路上瘋傳，地點位於日本奈良公園，一名身穿白色洋裝、腳踩高跟鞋的女遊客，為了拍出「美美的照片」，竟強行坐上奈良鹿背部，小鹿四處閃躲仍不放棄，男伴還在一旁全程錄影，誇張行徑遭目擊民眾拍下後曝光，立刻引爆網友怒火。更令人心疼的是，影片中這隻小鹿並非健康的鹿——據長期照顧奈良鹿的義工「奈良の鹿角Tashi」在X（前Twitter）上透露，該鹿先前因車禍導致前腳骨折，是一隻身有殘疾、仍努力求生的可憐動物。義工痛批：「這根本就是虐待。對一隻前腳彎曲卻仍努力生存的動物做出這種事，絕對不可原諒。」貼文一出，留言區湧入大批網友聲援，「可憐的小鹿」、「就算沒骨折也不該騎上去」、「這種人應該被驅逐出境」等譴責聲浪不斷。也有網友提醒，奈良公園的鹿自1300多年前起便被視為春日大社的「神鹿」，是受法律保護的神聖動物，如此行徑不僅傷害動物，更是對在地文化與信仰的褻瀆。目前影片持續發酵，事件也再度喚起各界對於赴日旅遊禮儀的重視。