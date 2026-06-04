我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌近日推出新書，回顧昔日在時代力量時期參與勞基法修法抗爭的往事，並提到某次深夜醒來時，發現洪慈庸、林昶佐等夥伴皆已離開現場，引發外界熱議。對此，昔日戰友、民進黨發言人吳崢今（4）日怒斥，黃國昌自吹自擂，但做人還是要有限度，這種極度自戀、極度自我中心、自溺的心態，就是為什麼很多人到最後都無法跟黃國昌共事。黃國昌在新書《向光前行》中提及，2018年1月時力在凱道抗議，「大約凌晨四點左右，我也許是累了，閉目養神一會兒。當我再張開眼睛時，發現身邊空了，Freddy不見了，洪慈庸不見了，高潞也不見了」；相關言論引起討論，洪慈庸丈夫、民進黨議員卓冠廷則說，洪慈庸當時剛經歷流產，身體狀況非常不穩，「黃國昌知道，全黨團都知道」，林昶佐還因此陪洪慈庸去醫院，忍受身體不適陪著一起撐到最後一天凌晨被清場的洪慈庸，在黃國昌自戀自溺的敘事底下，被描繪成一個背叛黃國昌獨自淋雨的叛徒，他居然有臉將這件事拿出來扭曲一個為自己貼金的勳章。對此，吳崢也批評，黃國昌出新書，當然是為了往自己臉上貼金、自吹自擂，但做人還是要有限度，黃國昌在書裡指控當年時代力量的其他同袍，包括林昶佐、洪慈庸，在抗爭中離開是背棄他、背叛他、是選擇安穩舒服的道路，但實情是，黃當年根本沒有顧及其他人想法，也沒有和他人討論過，就擅自發起這場抗爭。吳崢提到，當時其他的同袍陪著黃國昌去，而洪慈庸是抱著小產後還沒有痊癒的身體，陪黃在凱道靜坐、絕食、淋雨，到最後身體實在是撐不下去，所以去醫院。吳崢感嘆，黃國昌事隔8年後再跳出來，把這段往事寫到書裡面消費別人，說別人都背叛他，只有他堅持理想，「我覺得這種極度自戀、極度自我中心、自溺的心態，就是為什麼很多人到最後，都無法跟黃國昌共事下去，因為對黃來說，其世界徹底的圍繞自己打轉，他心裡只有他自己，完全看不到其他人不同的想法跟意見」。