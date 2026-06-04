我是廣告 請繼續往下閱讀

還原2018凱道抗爭 林昶佐、洪慈庸堅持到底

怒轟黃國昌洗記憶！當年鐵腕驅離者 如今卻成「老大」

民眾黨主席黃國昌新書《向光前行》中，因描述2018年勞基法修法抗爭過程，當自己閉目養神後再睜開眼，發現戰友林昶佐、洪慈庸都已離開，現場只剩下他與徐永明繼續堅守，不過，相關說法明顯與事實不符。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌痛批，怎麼有黃國昌這麼噁心的政客啊？他不罵下令驅離的柯文哲，反而踩著自己戰友往上爬。張育萌指出，2018年1月8日凌晨，時代力量因反對勞基法修法而在凱達格蘭大道進行絕食靜坐抗議，當時擔任台北市長的柯文哲，要求警察局長陳嘉昌恢復交通秩序，並指示「7點交通要通」。張育萌進一步回顧當天情況指出，抗爭進行至第58小時後，警方於凌晨4時17分展開驅離，當時洪慈庸遭女警包圍，仍堅持不願搭乘救護車離開現場，最後由林昶佐陪同前往台大醫院急診檢查；至於徐永明，則是在警方執法過程中被強制送上救護車帶離現場。至於黃國昌跟警察推擠、倒在地上，警察很怕被罵，還要先喊：「委員，你幹嘛自己倒？」張育萌狠酸，警察對黃國昌有夠好，最後還陪他走到台大醫院。他強調，從現場狀況來看，洪慈庸與林昶佐不但沒有提前離開，反而都堅持到警方正式執行驅離為止，與黃國昌新書中的描述明顯存在落差。張育萌表示，自己當年仍是學生，經常關注街頭社會運動，而時代力量當時更習慣透過直播方式完整記錄抗爭過程，因此不少人都曾親眼目睹整起事件；而時代力量在2018年1月8日清晨發布的新聞稿中，也清楚記載徐永明、黃國昌、洪慈庸及林昶佐4人當時仍在現場與警方僵持，結果現在，黃國昌要洗大家記憶，說他閉目養神一睜眼，「Freddy就不見了，洪慈庸不見了」。「怎麼有黃國昌這麼噁心的政客啊？你不罵下令驅離的柯文哲，來踩著自己戰友往上爬。」張育萌質疑，所以是當年的時代力量在說謊嗎？大家畫面裡看到黃國昌身邊的其他委員，都是眾人自己眼睛業障重？張育萌提及，當年鐵腕驅離的柯文哲說：「你7點前撤場相安無事，要求時間到了只好抓人、就是處理」、「特別是立法委員，你們立法更要遵法、守法」。他也冷冷嘲諷，下令要抓黃國昌的，就是現在他一口叫一句「老大」的柯文哲。